Thể thao

5.000 VĐV tham gia VnExpress Marathon Cần Giờ 2026

(NLĐO) - Ban tổ chức VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 đã tổ chức họp báo, giới thiệu thông tin về giải chạy độc đáo này vào chiều 27-3 tại TP HCM.

Chào mừng 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Giải chạy VnExpress Mararthon Green Paradise Cần Giờ 2026 sẽ diễn ra vào sáng 1-5 với khoảng 5.000 vận động viên đăng ký tham gia.

Họp báo giới thiệu giải chiều 27-3 tại TP HCM

Đây là lần đầu tiên, hệ thống giải chạy quy mô hàng đầu Việt Nam VnExpress Marathon chính thức triển khai lộ trình tranh tài mới tại Cần Giờ, nhằm tiếp nối việc lan tỏa phong trào chạy bộ và quảng bá những điểm đến giàu tiềm năng. Cần Giờ cũng chính là địa điểm tổ chức marathon thứ nhì tại TP HCM trong năm 2026, sau giải chạy đêm TP HCM tại khu vực trung tâm thành phố trong tháng 3 và trước giải chạy tại Vũng Tàu vào tháng 9 tới đây.

Giải chính thức khởi tranh vào sáng 1-5 với bốn cự ly thi đấu truyền thống: 5km, 10km, 21km và 42km, thu hút khoảng 5.000 VĐV trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn người tham gia cổ vũ. Các vận động viên xuất phát từ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, chạy 5km - 10km trên cung đường biển thơ mộng với gió mát lành, giàu oxy và khoáng chất. Tiếp đó là cự ly 21km - 42km "xuyên rừng" giữa cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của Rừng Sác - "lá phổi xanh thành phố" rộng đến 75.000 ha.

Lộ trình thi đấu "chạm biển - xuyên rừng" độc đáo của giải

Với cung đường "chạm biển - xuyên rừng" sinh thái độc đáo, sự kiện chạy bộ tại Cần Giờ không chỉ cổ vũ cho lối sống khỏe, sống xanh mà còn khai mở điểm đến thể thao đẳng cấp quốc tế hoàn toàn mới: đại đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise Cần Giờ… Công tác tổ chức đã và đang được triển khai chuyên nghiệp với hệ thống trạm tiếp nước, y tế, lực lượng hỗ trợ dọc đường nhằm đảm bảo sự an toàn và thoải mái nhất cho các vận động viên.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn cho các vận động viên tại điểm xuất phát Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, như biểu diễn ca nhạc, pháo hoa chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tối 30-4; lễ hội ẩm thực; các hoạt động giải trí cho gia đình… nhằm tạo nên Ngày hội thể thao, du lịch sôi động suốt kỳ nghỉ.

Đông đảo runner tham dự buổi công bố thông tin giải

Nhằm cổ vũ cho xu hướng thể thao gắn liền với phát triển bền vững, "thông điệp xanh" được Ban tổ chức triển khai nhất quán trong từng khâu, gồm tổ chức, vận hành, thiết lập cung đường xanh và xây dựng hệ sinh thái di chuyển thông qua Xanh SM là nhà tài trợ di chuyển độc quyền cùng sự hiện diện của xe ôtô điện VinFast tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.



VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 là giải chạy có đường đua "xanh nhất và hùng vĩ nhất" từ trước đến nay.

Với lộ trình "chạm biển xuyên rừng", cung đường mang tới trải nghiệm "độc bản" chưa từng có "wellness marathon" - nơi mỗi bước chạy không chỉ là chinh phục thể lực mà còn là hành trình tái tạo năng lượng và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Huy chương hoàn thành cự ly của giải được thiết kế theo cảm hứng từ hệ sinh thái đặc trưng của địa phương. Điểm nhấn trung tâm là hình ảnh cây đước với bộ rễ lan rộng, mang đặc trưng rừng ngập mặn Cần Giờ. Xung quanh là các chi tiết chạm nổi tái hiện hình ảnh loài cò, khỉ và những gợn sóng biển, tạo thành lát cắt mô phỏng hệ sinh thái ven bờ.

Bộ huy chương hoàn thành cự ly đậm bản sắc địa phương Cần Giờ

