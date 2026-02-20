Runner "quý tộc" Việt và hành trình chạy 6 giải marathon lớn nhất thế giới

Trong vòng 3 năm trở lại đây, cộng đồng những người yêu chạy bộ Việt Nam xuất hiện một sự dịch chuyển mạnh mẽ thú vị về cách tận hưởng cuộc sống. Sau khi đã sải bước ở hầu hết các giải chạy quốc nội, nhiều người đã chọn dành tiền và thời gian cho những chuyến đi ra nước ngoài gắn với giải chạy bộ hay giải thể thao sức bền.



Chạy kết hợp du lịch nước ngoài

Đối với vợ chồng anh Hoàng Huy, chủ tịch câu lạc bộ chạy Hòa Bình Park Runners, dự giải chạy ở nước ngoài là một cơ hội để đi du lịch và có thêm trải nghiệm mới mẻ. Anh Huy đã từng tham dự các giải ở Boston, Singapore, Chicago, Seoul, Berlin...

Vợ chồng runner Hoàng Huy tham dự giải Boston Marathon lần thứ 127

"Ấn tượng nhất đối với tôi là giải Boston Marathon 2023 vì giải chạy danh giá này có tuổi đời hơn 120 năm. Rất khó để được tham dự. Bạn phải tập luyện chăm chỉ, cố gắng đạt chuẩn thành tích theo yêu cầu của ban tổ chức. Người dân, sinh viên các trường đại học đứng kín dọc đường đua cổ vũ. Trong suốt một tuần, cả thành phố như sống trong lễ hội chạy bộ" - anh Huy chia sẻ.

"Tôi được đắm mình trong không khí đông vui và được học hỏi xem những cái hay, cái tốt của họ. Thay vì khám phá một thành phố mới bằng các phương tiện di chuyển cá nhân hoặc công cộng, giờ đây tôi có thể chạy bộ 10-20 km ngắm cảnh. Thật sự tiết kiệm!" - anh hài hước nói.

Mục tiêu của anh Huy là tham dự đủ 6 giải marathon lớn nhất thế giới, hoàn tất bộ sưu tập huy chương hoàn thành cự ly các sự kiện này dù có thể phải mất nhiều năm. "Mỗi người có một mục đích trong cuộc sống. Với tôi, chúng ta lao động làm ra là để hưởng thụ. Giàu nghèo không biết thế nào cho đủ, nên cố gắng trải nghiệm càng nhiều càng tốt".

Cùng mong muốn kết hợp "2 trong 1", chị Hạnh Nguyễn và anh Lê Chí Phúc (câu lạc bộ HTC) tham gia các cuộc đua như một chuyến sport tour, có vất vả nhưng đầy vinh quang. Gia đình "Hạnh Phúc" là cặp đôi vợ chồng "người sắt" hiếm hoi ở Việt Nam cùng hoàn thành trong cuộc đua Ironman 140.6 (bơi 3,8km; chạy 42km; đạp xe 180km) tại Western Australia (Úc) và California (Mỹ).

Hạnh Nguyễn và Lê Chí Phúc cùng về đích tại giải Ironman Western Australia

Lý giải vì sao các giải thể thao ở nước ngoài có sức hấp dẫn với runner trên khắp hành tinh, chị Hạnh cho biết: "Cảm giác được sống trong không khí ngập tràn thể thao ở các giải uy tín quy mô lớn như chất "gây nghiện", rất phấn khích. Thể thao mang lại những giá trị sống khác, thay vì mình dùng tiền và thời gian vào những việc khác không ý nghĩa bằng thì tôi sẽ lựa chọn việc đi nước ngoài bằng cách này. Với tôi, thành tích thể thao cũng là một thành tựu nên có trong cuộc đời".

Chạy để thỏa mãn đam mê

Những thử thách khi thi đấu thể thao xa nhà và cả những điều mới mẻ, bất ngờ đón đợi ở phía trước chính là động lực thôi thúc nhiều runner Việt háo hức "xuống tiền" cho thú vui toát mồ hôi lành mạnh này. Năm 2017, chị Hương Thảo (Hà Nội) bị cuốn hút bởi hình ảnh đầy sống động của những vận động viên ở giải chạy LDR Half Marathon. Nữ giáo viên tiếng Anh sinh năm 1986 này lập tức đi mua bộ đồ chạy đầu tiên để tập luyện nghiêm túc.

"Chơi thể thao mang lại nhiều điều rất tích cực và ý nghĩa với tôi. Nó giúp tôi khám phá nội lực của chính mình và khám phá thế giới. Ngoài ra, chạy bộ giúp tôi có được vòng tròn kết nối với những người có lối sống tích cực, lạc quan. Đối với tôi, trải nghiệm là quan trọng. Đó cũng là mục tiêu mà tôi dạy cho con mình" - chị Thảo chia sẻ.

Chị Hương Thảo tham dự Los Angeles Marathon

Tháng 9-2023, Thảo dành 8 tháng đi khắp nơi để khám phá. Cô đăng ký một series giải thể thao sức bền ở Mỹ để thỏa sức vẫy vùng sau thời gian chuyên tâm lấy bằng Thạc sĩ tiếng Anh. Cô chạy giải Las Vegas Marathon (gây quỹ từ thiện), Sydney Marathon 2024 - giải chạy có nhiều runner Việt Nam tham gia. Năm ngoái, cô khiến bạn bè mắt tròn mắt dẹt khi hoàn thành tới 3 giải Ironman: California, Arizona và Western Australia chỉ trong vòng 2 tháng.

"Bib giải chạy ở Mỹ không hề rẻ, từ hơn 100 USD (giải chạy) cho đến hơn 1.000 USD (giải Ironman), thậm chí còn hết sớm chỉ sau vài ngày mở bán" - Hương Thảo phân tích. "Chi phí dành cho chạy bộ hay triathlon so với chi phí vào viện do bạn lười tập thể thao thì chưa biết bên nào đắt hơn. Nếu chúng ta coi sức khỏe là vô giá thì những thứ khác là rất rẻ. Thể thao mà đầu tư càng nhiều chỉ có lãi".

Anh Nguyễn Hồng Sơn (sinh sống tại TP HCM, làm việc tại Hà Nội), bỗng một ngày sở hữu huy chương "bông tuyết" (dành cho người hoàn thành 6 giải World Marathon Majors - WMM) cũng là câu chuyện ít ai ngờ. Từ việc bất đắc dĩ chạy bộ để cải thiện sức khỏe ốm yếu "xập xệ" do ăn nhậu nhiều, anh đâm ra yêu thích môn thể thao "cực khổ" này lúc nào không hay.

Runner Nguyễn Hồng Sơn nhận huy chương "bông tuyết"

"Tôi đi chạy ở nước ngoài vì thấy vui, có cơ hội được đưa vợ con khám phá những nơi mình chưa đến. Ở Việt Nam, tôi cũng đã đi rất nhiều nơi, từng có những chuyến roadtrip dọc hành trình Bắc Nam, kể cả vòng ba nước Đông Dương. Trừ khi ít thời gian quá thì tôi đành đi một mình, còn không tôi sẽ đưa vợ con đi cùng" - anh bộc bạch.

Đến nay, runner sinh năm 1975 này là một trong số những người Việt Nam ít ỏi hoàn tất đủ cả 6 giải marathon lớn nhất thế giới: Berlin 2022, Tokyo 2023, Chicago 2023, New York City 2023, London 2024 và Boston 2025. Ngoài ra, anh Sơn cũng đã hoàn thành Sydney năm 2024 (1 năm trước khi Sydney Marathon được phê chuẩn chính thức là 1 trong 7 giải WMM). Việc hoàn thành giải Ironman Busselton 2024 tại Úc khiến anh trở thành "người sắt" duy nhất sở hữu huy chương 6 sao ở Việt Nam.

"Tôi thích nhất giải New York City Marathon vì không khí thật đặc biệt. Cả triệu người cổ vũ mà không nơi nào có. Ở đó, mỗi vận động viên đeo huy chương hay chỉ mặc chiếc áo finisher khi ra đường cũng đều được mọi người tán thưởng và nhường đường ưu tiên".

Runner Hiền Đào dự giải New York City Marathon 2023

Cùng chạy giải NYC Marathon với anh Sơn trong năm 2023, chị Hiền Đào (Phó TGĐ Hệ thống trường liên cấp BMS) lại muốn tìm kiếm một giải đấu chất lượng cùng cộng đồng runner nghiêm túc: "Tôi chọn NYC Marathon vì tôi từng sống ở thành phố này và có kỷ niệm nhiều năm đi cổ vũ bạn bè. Đây là giải WMM lớn nhất thế giới với xấp xỉ 60.000 vận động viên", chị chia sẻ. Năm ngoái, nữ runner này vừa hoàn thành 50 km giải Kodiak UTMB (được lựa chọn là giải chính trong hệ thống UTMB châu Mỹ) với mong muốn thử sức cự ly ultra tại Mỹ.

"Ở những giải lớn trên thế giới có tính điểm thưởng hay xét thành tích, rất ít người tham gia chỉ để vui hay mang tính phong trào. Hầu hết đều tập trung vào mục tiêu hoàn thành cuộc đua với thành tích tốt nhất có thể, đồng thời tôn trọng các vận động viên khác trên đường chạy. Vì vậy, không khí thi đấu mang đậm tinh thần thể thao hơn là giải trí - và đó là sự nghiêm túc mà tôi rất tôn trọng".

Chạy với vai trò tiên phong

Cộng đồng chạy bộ trong nước ghi nhận Nguyễn Tiểu Phương và Nguyễn Linh Chi (Chi Nguyễn, Chi "Kenya") chính là những người Việt Nam đầu tiên được World Marathon Majors vinh danh dù trước 2 phụ nữ quả cảm này, một số người Việt khác cũng nhận được Six Star Finishers nhưng tất cả đều sinh sống ở nước ngoài với điều kiện tập luyện đầy đủ. Đây chính là khác biệt lớn nhất tạo nên những chân chạy nghiệp dư đam mê vô bờ bến với đường chạy và luôn khát khao vượt qua những cột mốc phải chinh phục tự đặt ra cho cuộc đời.

Chi Nguyễn (trái) và Nguyễn Tiểu Phương

Tiểu Phương được trao huy chương bông tuyết tháng 3-2023, hoàn tất "mục tiêu cuộc đời" hay nói vui là đảm bảo "sứ mệnh tự trao" sau khi tham dự Tokyo Marathon. Sau đó vài tháng, tại London, đến lượt Chi Nguyễn nhận tấm huy chương 6 cánh danh giá, niềm ao ước của mọi chân chạy nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Nhận bib (số thi đấu) từ năm 2019 nhưng London Marathon khiến Chi Nguyễn phải chờ đợi lâu nhất, hết giải bị hoãn, hủy vì đại dịch COVID-19 trong hai năm 2020, 2021 đến sự cố ngoại giao năm 2022 rồi tai nạn bất ngờ chỉ 1 tháng trước ngày cô sang Anh vào tháng 4-2023.

Vượt qua tất cả trở ngại, Chi Nguyễn chạm tay ở đích đến mà mọi runner mơ ước, nhận tấm kỷ niệm chương hình bông tuyết Six Star Finishers tháng 6-2023 mà lòng rưng rưng với toàn bộ chặng đường đã chinh phục.

"Kỷ lục" về huy chương bông tuyết của Nguyễn Tiều Phương

Một chiếc bib được đeo lên người đầy tự hào trên các con phố ở Boston, một đường đua đầy nắng gió ở Berlin hay một buổi sáng lạnh trong âm vang hò reo của cả triệu người tại New York City mang lại cảm giác chinh phục rất khác biệt. Thành công không đo bằng số tài sản, mà bằng hành trình trải nghiệm và giới hạn bản thân đã vượt qua.

Khi những nhu cầu cơ bản đã đủ, nhiều người Việt bắt đầu tìm kiếm "sự giàu có" theo nghĩa khác: Giàu trải nghiệm, giàu ký ức và giàu sức khỏe. Tất cả họ đang âm thầm tạo nên một "trend" mới: Chơi thể thao để trải nghiệm cuộc sống, để khám phá thế giới một cách trọn vẹn nhất.