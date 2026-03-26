Thể thao

Hơn 12.000 VĐV tranh tài Giải Marathon quốc gia 2026 tại Nha Trang

Kỳ Nam

Chiều 26-3, tại Nha Trang, ban tổ chức đã họp báo thông tin về Giải Vô địch quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 với 12.000 VĐV tranh tài

Giải diễn ra từ ngày 27 đến 29-3, do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức. Năm nay, sự kiện thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia, trở thành mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Hơn 12.000 VĐV tranh tài Giải Marathon quốc gia 2026 tại Nha Trang - Ảnh 1.

Họp báo thông tin về Giải Vô địch quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 với 12.000 VĐV tranh tài

Giải quy tụ nhiều tuyển thủ hàng đầu như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, hứa hẹn tạo nên các cuộc cạnh tranh chất lượng cao.

Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly: 42,195 km, 21,1 km, 10 km và 5 km cho cả hệ chuyên nghiệp lẫn phong trào. Điểm xuất phát và về đích đặt tại Quảng trường 2-4, với cung đường ven biển đi qua nhiều tuyến phố trung tâm, tạo điều kiện quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Hơn 12.000 VĐV tranh tài Giải Marathon quốc gia 2026 tại Nha Trang - Ảnh 2.

Nhiều vận động viên đã có mặt tại Nha Trang để tham gia chạy thử sức

Đáng chú ý, thành tích ở nội dung marathon 42,195 km nam và nữ sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, qua đó gia tăng tính cạnh tranh chuyên môn.

Bên cạnh thi đấu, giải còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội như lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chương trình hỗ trợ ngư dân khó khăn và các hoạt động quảng bá văn hóa – du lịch Khánh Hòa.

Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, y tế và hậu cần, sẵn sàng cho một mùa giải thành công.

Tin liên quan

Runner "quý tộc" Việt và hành trình chạy 6 giải marathon lớn nhất thế giới

Runner "quý tộc" Việt và hành trình chạy 6 giải marathon lớn nhất thế giới

(NLĐO) - Nhiều runner Việt quyết định chọn hướng chinh phục mới bằng việc tham gia thi đấu ở các giải chạy nước ngoài, hướng tới các danh hiệu danh giá.

Giải Marathon TP HCM 2026: Hành trình của cảm xúc

(NLĐO) – Giải Marathon TP HCM 2026 khép lại trong bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc, để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước.

