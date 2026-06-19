50.000 combo kích cầu đưa Phú Quốc vào giai đoạn tăng trưởng mới

Ngày 18-6, Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Lữ hành Việt phối hợp cùng Sun Phu Quoc Airways tổ chức chương trình "Phu Quoc Beyond Paradise - Một hành trình, Chung tầm nhìn". Đây là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp nhằm thúc đẩy thị trường Hà Nội - Phú Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong giai đoạn 2026-2027.

TS Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Điểm nhấn của chương trình là việc công bố chiến lược hợp tác giữa Lữ hành Việt và Sun Phu Quoc Airways với quy mô 50.000 vé. Không dừng lại ở việc cung ứng vé máy bay, hai đơn vị hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm tích hợp giữa hàng không, lưu trú, vận chuyển, vui chơi giải trí, golf, MICE và các dịch vụ trải nghiệm tại Phú Quốc.

Đánh giá về sáng kiến hợp tác này, TS Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, ông đặc biệt ấn tượng với thông điệp "Một hành trình, Chung tầm nhìn" mà chương trình hướng tới.

Theo ông Hà Văn Siêu, ngành du lịch đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái chung với mục tiêu chung và lợi ích chung, trong đó du khách được hưởng lợi từ những giá trị lớn hơn cùng chi phí tối ưu hơn.

Liên minh giữa doanh nghiệp lữ hành, hàng không và hệ sinh thái dịch vụ đang tạo động lực mới cho thị trường Hà Nội - Phú Quốc

"Tôi đánh giá rất cao nỗ lực sáng tạo và quyết tâm của Lữ Hành Việt cùng các đối tác. Rõ ràng chúng ta đang kiến tạo một chuỗi cung ứng rất hợp lý, đang hợp sức tạo ra giá trị mới, nâng tầm trải nghiệm và nâng tầm điểm đến" - ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Theo ông Hà Văn Siêu, trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ, việc các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng những gói sản phẩm hấp dẫn và tối ưu dòng khách là hướng đi cần thiết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Duy Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Lữ hành Việt cho rằng, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đầy triển vọng. Theo ông, những kết quả tích cực của thị trường khách quốc tế và nội địa cho thấy nhu cầu du lịch phục hồi mạnh mẽ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực cạnh tranh và khả năng liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái du lịch.

Ông Võ Duy Hải nhận định Phú Quốc đang nổi lên như một trong những điểm đến sở hữu nhiều lợi thế vượt trội của Việt Nam nhờ tài nguyên thiên nhiên đặc sắc, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng hệ thống nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, việc đăng cai APEC 2027 đang mở ra cơ hội lịch sử để đảo ngọc trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và sự kiện quốc tế của khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, Lữ Hành Việt đã ký kết hợp tác chiến lược với Hanotour, Vietking Travel, Hoàng Việt Travel, Silver Sky Travel và Helios Travel nhằm mở rộng mạng lưới phân phối khách đến Phú Quốc. Doanh nghiệp cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh để tăng cường kết nối hội viên, mở rộng thị trường và thúc đẩy các chương trình xúc tiến du lịch liên vùng.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất là chương trình kích cầu trên tuyến Hà Nội - Phú Quốc. Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh, từ ngày 1-7 đến 15-8, doanh nghiệp sẽ triển khai chương trình giảm giá sâu thông qua hợp tác với hãng hàng không.

Theo đó, combo nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại khách sạn 4 sao ở Phú Quốc được giảm khoảng 600.000 đồng so với mức giá phổ biến trên thị trường, đưa giá từ khoảng 6 triệu đồng xuống còn khoảng 5 triệu đồng mỗi khách.