Chưa đến lễ, "Đảo Ngọc" Phú Quốc đã chật kín du khách

Tin ảnh video: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Chưa đến kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 nhưng từ sân bay đến các điểm du lịch tại Phú Quốc đều đông nghẹt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ đầu tháng 4 đến nay, các hoạt động du lịch tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) diễn ra hết sức sôi động. Lượng du khách trong nước và quốc tế đổ về ngày càng tăng cao. 

Khám phá du lịch Phú Quốc 2026: Hấp dẫn và nhộn nhịp khách tham quan - Ảnh 1.

Sân bay Phú Quốc đông nghịt khách

Ở các điểm đến nổi tiếng như Hòn Thơm, Hòn Mây Rút Ngoài và các đảo lân cận luôn tấp nập du khách đến tắm biển, thưởng thức hải sản và trải nghiệm các dịch vụ như ngắm san hô, đi cano, dù lượn. Nước biển trong xanh, sạch cùng thời tiết nắng đẹp là những yếu tố chính khiến Phú Quốc trở thành lựa chọn hấp dẫn trong giai đoạn này.

Khám phá du lịch Phú Quốc 2026: Hấp dẫn và nhộn nhịp khách tham quan - Ảnh 2.

Tấp nập du khách check-in tại đảo Nam Du

Phú Quốc nhộn nhịp du khách

Anh Nguyễn Thành Trung (ngụ TPHCM) cho biết gia đình anh đang có chuyến du lịch Phú Quốc kéo dài 4 ngày 3 đêm. Do đã chủ động lên kế hoạch và đặt vé máy bay từ sớm, trước khoảng 2 tháng, nên chi phí không bị ảnh hưởng bởi việc giá nhiên liệu tăng. Tổng chi phí cho chuyến đi ước tính khoảng 7-8 triệu đồng/người. Đây cũng là lần thứ ba gia đình anh quay trở lại đảo ngọc.

Lý giải việc tiếp tục lựa chọn Phú Quốc, anh Trung cho hay đây là thời điểm đẹp trong năm để du lịch, dù đôi lúc thời tiết nắng gắt. Ngoài lợi thế về biển đẹp, nước trong xanh, Phú Quốc còn có nhiều địa điểm vui chơi, giải trí.

Gia đình anh lựa chọn lưu trú tại khách sạn ở trung tâm và di chuyển bằng ô tô, tham quan khu Vinpearl Phú Quốc với các điểm đến như công viên chủ đề VinWonders, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, Grand World cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

"Tôi đặt vé máy bay từ sớm nên không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có chi phí di chuyển tại chỗ tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Không khí du lịch ở Phú Quốc rất nhộn nhịp, nhiều món ăn ngon, đặc biệt là hải sản. Ngoài ra, trải nghiệm đi cáp treo Hòn Thơm hay tắm biển sạch cũng giúp chuyến đi đáng nhớ hơn" - anh Trung nói.

Khám phá du lịch Phú Quốc 2026: Hấp dẫn và nhộn nhịp khách tham quan - Ảnh 3.

Du khách quốc tế đổ về Hòn Mây Rút, nằm tại phía Nam đảo Phú Quốc

Anh Phạm Nguyễn Trung Vĩ, một hướng dẫn viên tại Phú Quốc, cho biết lượng khách quốc tế hiện nay chủ yếu đến từ Nga và Hàn Quốc, kéo dài đến hết tháng 4 – giai đoạn thời tiết đẹp nhất trong năm. Sau đó 1-2 tháng, lượng khách có xu hướng giảm, trước khi nhóm khách từ Ấn Độ tăng trở lại vào mùa hè.

Phần lớn du khách đến Phú Quốc để nghỉ dưỡng, tắm biển và tham gia các hoạt động ngoài trời. Những bãi biển nổi bật như Bãi Trường và Bãi Dài được đánh giá cao nhờ nước trong, sạch – đặc trưng của vùng biển đảo xa bờ.

Thời gian lưu trú phổ biến từ 3 ngày 2 đêm trở lên để đủ trải nghiệm các điểm đến. Với hình thức du lịch tiết kiệm (chưa bao gồm vé máy bay), chi phí khoảng 5-6 triệu đồng/người; nếu nghỉ dưỡng cao cấp hơn, mức chi có thể lên tới 8 triệu đồng/người hoặc cao hơn, tùy nhu cầu.

Khám phá du lịch Phú Quốc 2026: Hấp dẫn và nhộn nhịp khách tham quan - Ảnh 4.

Nhộn nhịp khách tham quan trên đảo

Theo báo cáo mới nhất từ STR (thuộc CoStar Group), trong tháng 1 và 2-2026, tỉ lệ lấp phòng tại Phú Quốc đạt hơn 90%, trở thành điểm đến có tốc độ phục hồi nhanh nhất trong nhóm resort khu vực. Đáng chú ý, Phú Quốc đã vượt qua các "thủ phủ nghỉ dưỡng" như Bali (Indonesia) với khoảng 60% và Phuket (Thái Lan) với hơn 80%.

Trong quý I/2026, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ hơn 2,27 triệu lượt hành khách, tăng 147% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt cất hạ cánh đạt gần 13.800 chuyến, tăng 153%.

Khám phá du lịch Phú Quốc 2026: Hấp dẫn và nhộn nhịp khách tham quan - Ảnh 5.Cửa hàng bán đặc sản tại Phú Quốc đông đúc du khách mua sắm

Cận cảnh những siêu công trình phục vụ APEC 2027 đang thành hình tại Phú Quốc

(NLĐO) - Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, các công trường phục vụ cho APEC 2027 vẫn hoạt động liên tục để kịp tiến độ.

Giá vé tàu cao tốc Phú Quốc giảm "sốc" khi tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động lại

(NLĐO) - Cùng với việc khôi phục tuyến, tàu cao tốc Phú Quốc đưa ra một số chính sách ưu đãi, trong đó giảm tối thiểu 20% giá vé so với trước đây.

Cận cảnh nhà ga mới sân bay Phú Quốc bắt đầu lắp mái

(NLĐO)- Được Sun Group khởi công từ tháng 7-2025, đến nay đường băng số 2 sân bay Phú Quốc sắp hoàn thiện, nhà ga mới bắt đầu lắp mái.

