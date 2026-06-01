50.000 con tôm chết trắng, chủ hồ phát hiện vật lạ dưới đáy ao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

50.000 con tôm chết trắng, chủ hồ phát hiện vật lạ dưới đáy ao

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - 50.000 con tôm thẻ chân trắng của một hộ dân ở Quảng Trị bất ngờ chết hàng loạt. Dưới đáy hồ phát hiện 8 túi đất đèn bọc kín.

Hồ nuôi 50.000 con tôm chết trắng, chủ hồ phát hiện vật lạ dưới đáy ao nghi bị đầu độc - Ảnh 1.

Tôm nuôi của ông Đoàn Mạnh Thanh (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt hồ, nghi bị kẻ xấu đầu độc.

Sáng 1-6, Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ một hồ nuôi tôm của người dân trên địa bàn nghi bị kẻ xấu đầu độc, khiến tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo trình báo của ông Đoàn Mạnh Thanh (43 tuổi, trú thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch), tối 28-5, gia đình ông phát hiện một hồ nuôi tôm xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước. Nước trong hồ cũng bốc mùi hôi nồng nặc bất thường.

Nghi ngờ hồ nuôi bị người khác phá hoại, ông Thanh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Hồ nuôi 50.000 con tôm chết trắng, chủ hồ phát hiện vật lạ dưới đáy ao nghi bị đầu độc - Ảnh 2.

Tôm nuôi của ông Đoàn Mạnh Thanh (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt hồ, nghi bị kẻ xấu đầu độc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời phối hợp kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 29-5, trong quá trình xả nước thu gom tôm chết, ông Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đèn được bọc kín trong bao ni lông. Các túi này sau đó đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo ông Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², được thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Sau khoảng 45 ngày nuôi, toàn bộ số tôm trong hồ bất ngờ chết hàng loạt.

Chủ hồ nuôi ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Chân dung kẻ ném thuốc trừ sâu vào ao khiến 4 tấn tôm chết sạch

Chân dung kẻ ném thuốc trừ sâu vào ao khiến 4 tấn tôm chết sạch

(NLĐO) - Lợi xảy ra mâu thuẫn với 2 bạn làm công nên nghỉ việc, sau đó nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào vuông cho tôm chết.

HẠN MẶN KHỐC LIỆT ÁM ẢNH MIỀN TÂY (*): Lo tôm chết, rừng cháy

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài và nguy cơ xâm nhập mặn, nông dân ĐBSCL đang lo ngay ngáy mất trắng mùa tôm. Trong khi đó, rừng đang đối diện với nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào

900.000 con tôm chết bất thường, dân nghi bị đầu độc

(NLĐO) – Khoảng 900.000 con tôm trong 3 ao nuôi của một hộ dân ở tỉnh Quảng Nam chết bất thường, trong đó có khoảng 300.000 con chuẩn bị thu hoạch.

Quảng Trị tôm thẻ chân trắng đầu độc hồ tôm Công an Quảng Trị Phú Trạch hồ tôm chết hàng loạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo