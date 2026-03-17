51 nghệ sĩ Việt - Pháp hội tụ tại TP HCM

Sáng 17-3, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Gặp gỡ Việt - Pháp 2026" chính thức khai mạc, quy tụ 51 nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Pháp.

Sự kiện do Hiệp hội Dự án và Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật PAEC tổ chức, nhằm thúc đẩy giao lưu, kết nối và tôn vinh sự đa dạng sáng tạo giữa hai nền mỹ thuật.

Triển lãm giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, sắp đặt… với 28 nghệ sĩ Việt Nam và 23 nghệ sĩ Pháp. Trong không gian trưng bày, người xem có thể cảm nhận rõ nét sự giao thoa văn hóa từ những tác phẩm sơn mài, lụa giàu bản sắc Việt đến các sáng tác mang tinh thần tự do, trừu tượng của nghệ sĩ châu Âu.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Gặp gỡ Việt - Pháp 2026"

Bà Lê Thúy Delmont, đại diện PAEC, chia sẻ: "Nghệ thuật là con đường ngắn nhất để kết nối những trái tim xa lạ. Chúng tôi không tìm kiếm sự giống nhau, mà tôn vinh khác biệt - chính điều đó tạo nên vẻ đẹp của cộng đồng nghệ thuật đa văn hóa".

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của triển lãm nằm ở sự đa dạng chất liệu, cách sắp đặt đan xen giữa các trường phái Đông - Tây, tạo nên "cuộc đối thoại không lời" giàu cảm xúc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn có các buổi giao lưu, trình diễn kỹ thuật sơn mài truyền thống và workshop vẽ trên lụa do nghệ sĩ Pháp và Việt Nam phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Minh Công, Quyền Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, cho biết triển lãm không chỉ là dịp thưởng lãm nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để công chúng hiểu thêm về văn hóa, con người của hai quốc gia. Ông kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút đông đảo người yêu mỹ thuật đến tham quan trong những ngày tới.

Các nghệ sĩ Việt - Pháp giao lưu

Nghệ sĩ gốm Nguyễn Thị Dũng cho biết chị từng nhiều lần tham gia các triển lãm giao lưu văn hóa quốc tế. Đến với triển lãm "Gặp gỡ Việt - Pháp 2026", chị giới thiệu 2 bộ tác phẩm thuộc series "Khu vườn hạnh phúc".

Đây là các sáng tác gốm men với nhiều chi tiết tinh xảo, được sắp đặt công phu thành một không gian "vườn gốm" sinh động, vừa giàu tính mỹ thuật, vừa mang hơi thở đời sống.

"Tôi rất vinh dự khi được góp mặt tại triển lãm lần này. Đây là dịp để tôi mang văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời học hỏi thêm từ các nghệ sĩ người Pháp" - chị chia sẻ.