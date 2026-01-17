HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

55 tuổi mới đóng BHXH bắt buộc, chủ hộ kinh doanh cần làm gì?

D.Thu

(NLĐO) - Cơ quan BHXH vừa có phản hồi, làm rõ quy định về việc chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo luật mới.

Gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, bạn đọc Nguyễn Trần Thùy Dung cho biết cha mình năm nay 55 tuổi, là chủ hộ kinh doanh và nhận được thông báo yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc.

Bạn đọc băn khoăn cha mình phải đóng BHXH đến khi nào, được hưởng những quyền lợi gì; trường hợp ngừng hoạt động hộ kinh doanh và ngừng đóng BHXH thì có được rút BHXH một lần hay không?

img

Chủ hộ kinh doanh cá thể hiện là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Trả lời vấn đề này, BHXH TP Hà Nội cho biết theo quy định tại khoản m Điều 2 Luật BHXH 2024, điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1-7-2025, trừ trường hợp chủ hộ kinh doanh là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Về mức đóng, chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH bắt buộc đóng tổng cộng 25% tiền lương làm căn cứ đóng, trong đó 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn mức tiền lương đóng, thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (hiện nay là 2.340.000 đồng), với phương thức đóng theo tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Căn cứ theo mức tham chiếu hiện hành, mức đóng BHXH, BHYT tối thiểu của chủ hộ kinh doanh là 690.300 đồng/tháng (tương đương 2.340.000 đồng x 29,5%).

Về quyền lợi, trong quá trình tham gia BHXH bắt buộc, chủ hộ kinh doanh được hưởng các chế độ theo quy định như hưu trí, ốm đau, thai sản (nếu đủ điều kiện), BHYT.

Trường hợp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm, người tham gia có thể lựa chọn hưởng BHXH một lần theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH số 41/2024/QH15. Việc ngừng hoạt động hộ kinh doanh và ngừng đóng BHXH không làm mất quyền xem xét hưởng chế độ này nếu đáp ứng đủ điều kiện theo luật định.

Tin liên quan

Băn khoăn với đề xuất tham gia BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh

Băn khoăn với đề xuất tham gia BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh

(NLĐO) - Nên để nhóm chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tham gia giữa 2 hình thức BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện để vừa đáp ứng được nhu cầu, vừa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng người

Có nên buộc chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH?

Chủ hộ kinh doanh cá thể vừa là người lao động vừa là người sử dụng lao động nên các quy định về tham gia BHXH bắt buộc cần linh hoạt và phù hợp với đặc thù của đối tượng

Ghi nhận thời gian đóng BHXH sai quy định để giải quyết chế độ cho chủ hộ kinh doanh?

(NLĐO)- Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, song từ năm 2003, cơ quan BHXH vẫn thu BHXH bắt buộc đối với đối tượng này

BHXH BHXH bắt buộc hưởng lương hưu chủ hộ bảo hiểm xã hội chủ hộ kinh doanh Chủ hộ kinh doanh đóng BHXH Chủ hộ kinh doanh đóng BHXH bắt buộc Mức đóng BHXH chủ hộ kinh doanh 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo