55 tuổi mới đóng BHXH bắt buộc, chủ hộ kinh doanh cần làm gì?

Gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, bạn đọc Nguyễn Trần Thùy Dung cho biết cha mình năm nay 55 tuổi, là chủ hộ kinh doanh và nhận được thông báo yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc.

Bạn đọc băn khoăn cha mình phải đóng BHXH đến khi nào, được hưởng những quyền lợi gì; trường hợp ngừng hoạt động hộ kinh doanh và ngừng đóng BHXH thì có được rút BHXH một lần hay không?

Chủ hộ kinh doanh cá thể hiện là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Trả lời vấn đề này, BHXH TP Hà Nội cho biết theo quy định tại khoản m Điều 2 Luật BHXH 2024, điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1-7-2025, trừ trường hợp chủ hộ kinh doanh là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Về mức đóng, chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH bắt buộc đóng tổng cộng 25% tiền lương làm căn cứ đóng, trong đó 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn mức tiền lương đóng, thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (hiện nay là 2.340.000 đồng), với phương thức đóng theo tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Căn cứ theo mức tham chiếu hiện hành, mức đóng BHXH, BHYT tối thiểu của chủ hộ kinh doanh là 690.300 đồng/tháng (tương đương 2.340.000 đồng x 29,5%).

Về quyền lợi, trong quá trình tham gia BHXH bắt buộc, chủ hộ kinh doanh được hưởng các chế độ theo quy định như hưu trí, ốm đau, thai sản (nếu đủ điều kiện), BHYT.

Trường hợp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm, người tham gia có thể lựa chọn hưởng BHXH một lần theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH số 41/2024/QH15. Việc ngừng hoạt động hộ kinh doanh và ngừng đóng BHXH không làm mất quyền xem xét hưởng chế độ này nếu đáp ứng đủ điều kiện theo luật định.