Thời sự Xã hội

56 người ở Báo và PT-TH An Giang được giải quyết chế độ

DUY NHÂN

(NLĐO) - Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, 56 người ở Báo và PT-TH An Giang đã được giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc theo Nghị định 178

Ngày 29-8, lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang cho biết vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) của Chính phủ tại Báo và Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh An Giang.

56 người ở Báo và PT-TH An Giang được giải quyết chế độ sau khi Báo Người Lao Động phản ánh- Ảnh 1.

Kiến nghị của hàng chục cán bộ, viên chức, người lao động ở Báo và PT-TH An Giang đã được giải quyết

Theo đó, 39 trường hợp được giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi với kinh phí tạm tính là hơn 39,3 tỉ đồng; 17 trường hợp được giải quyết chính sách thôi việc, với kinh phí tạm tính là hơn 13,5 tỉ đồng.

Tại quyết định phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giao Báo và PT-TH tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm ban hành quyết định theo thẩm quyền và rà soát lại kinh phí, tổng hợp trình Sở Tài chính để thống nhất kinh phí chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 31-8-2025.

Như đã thông tin, ngày 26-8, gần 60 cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Báo và PT-TH An Giang có đơn gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang xin cứu xét, giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định 178.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ, đảm bảo kịp thời chi trả chế độ nghỉ việc của người lao động theo đúng quy định.

Tin liên quan

57 người thuộc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang kiến nghị giải quyết chế độ nghỉ việc

57 người thuộc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang kiến nghị giải quyết chế độ nghỉ việc

(NLĐO) - Chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 đối với các viên chức này chưa giải quyết được vì Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang không có nguồn chi

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chế độ theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày nào?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã thông tin về thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách theo Nghị định 178.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về thời hạn giải quyết chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178.

An Giang Nghị định 178 báo và đài phát thanh truyền hình chế độ thôi việc nghỉ hưu trước tuổi
