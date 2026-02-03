HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

6 cựu chiến binh lại kháng cáo kêu oan việc "hủy hoại rừng"

Cao Nguyên

(NLĐO) – 6 cựu chiến binh bị buộc tội "Hủy hoại rừng" từ hơn 11 năm trước tiếp tục kháng cáo bản án sơ thẩm lần thứ 3, dù đã thi hành án xong.

Ngày 3-2, ông Nguyễn Nam Thái (SN 1967; ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) cho biết ông cùng các cựu chiến binh liên quan vụ án "Hủy hoại rừng" vừa gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm lần 3.

Sáu cựu chiến binh tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3

Theo ông Thái, từ ngày 27-1 đến 30-1, TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án và tuyên phạt ông 6 tháng tù về tội "Hủy hoại rừng".

Cho rằng bản án là chưa khách quan; quy trình điều tra, truy tố có nhiều vi phạm nghiêm trọng nên ông Thái cùng 5 cựu chiến binh kháng cáo, kêu oan.

Theo bản án, năm 2013, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhận lại từ ông Nguyễn Hữu Đạt khoảng 3 ha đất, rừng để quản lý, bảo vệ.

Tại cuộc họp ngày 17-12-2014 và ngày 10-1-2015, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 thống nhất phát dọn, chặt hạ cây rừng lấy đất trồng keo, gây quỹ cho chi hội.

Mặc dù không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng với mục đích lấy đất trồng cây keo gây quỹ cho chi hội, 6 cựu chiến binh nói trên và 11 người là thành viên Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 vẫn cùng nhau dùng dao phát, cưa máy chặt hạ. Tổng diện tích rừng sản xuất bị hủy hoại là 0,98 ha, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Tháng 4-2016, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, các cựu chiến binh chỉ thừa nhận chặt cây nhỏ, dây leo vì hiện trạng rừng đã bị chặt phá, đốt cháy trước đó. Tuy nhiên, HĐXX TAND thị xã Gia Nghĩa tuyên phạt 6 bị cáo từ 6 đến 7 tháng tù về tội "Hủy hoại rừng".

Sau khi họ kháng cáo kêu oan, tháng 6-2016, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm vì cho rằng chưa đủ chứng cứ kết tội.

Tháng 9-2017, TAND thị xã Gia Nghĩa mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt các bị cáo từ 6 đến 7 tháng tù. Tháng 12 cùng năm, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm lần 2 và tuyên y án sơ thẩm.

Dù đã thi hành án xong nhưng các cựu chiến binh tiếp tục kêu oan. Đến tháng 5-2020, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử giám đốc thẩm và chỉ ra hàng loạt vấn đề của vụ án.

Trong đó, TAND Cấp cao tại TPHCM nhận định kết luận giám định diện tích rừng bị phá không có giá trị pháp lý. Việc xác định mức độ thiệt hại chỉ dựa vào lời khai của cán bộ kiểm lâm mà không dựa trên thực tế là không định lượng được, không khách quan. Việc xác định thiệt hại về lâm sản và môi trường dựa trên trữ lượng gỗ bình quân/ha là không chính xác, không khách quan, không định lượng được hành vi phạm tội…

Cùng với những phân tích khác, TAND Cấp cao tại TPHCM xác định chưa đủ căn cứ để buộc tội 6 bị cáo; tuyên hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 30-1-2026, TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng tuyên án 6 bị cáo từ 6 đến 7 tháng tù, bằng thời gian đã thi hành án.

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên án mức án bằng thời gian đã chấp hành

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên án mức án bằng thời gian đã chấp hành

(NLĐO) – HĐXX tiếp tục tuyên phạt tù 6 cựu chiến binh về tội hủy hoại 0,98 ha rừng sản xuất, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng dù các bị cáo liên tiếp kêu oan.

Chưa có hồi kết vụ 6 cựu chiến binh ra tù vẫn tiếp tục kêu oan

(NLĐO) – HĐXX tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án 6 cựu chiến binh bị quy kết phá rừng từ hơn 10 năm trước, dù thi hành án xong vẫn tiếp tục kêu oan.

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: "Chúng tôi vô tội"

(NLĐO) – Các cựu chiến binh cho rằng chỉ phát dọn cây bụi, dây leo để trồng cây keo, không thể quy kết tội hủy hoại rừng.

tỉnh Lâm Đồng kêu oan hủy hoại rừng cựu chiến binh
    Thông báo