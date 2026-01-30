Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 30-1, TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng tuyên án 6 bị cáo đều là cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng.

6 cựu chiến binh tại phiên tòa sơ thẩm lần 3

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) 7 tháng tù. Các bị cáo: Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi), cùng ngụ xã Trường Xuân, mỗi bị cáo 6 tháng tù tù.

Mức án này bằng thời gian các bị cáo đã chấp hành xong theo bản án cũ.

Đây là vụ án xảy ra cách đây hơn 11 năm, với nhiều phiên tòa, nhiều cấp tòa. Dù thi hành án xong nhưng các cựu chiến binh vẫn tiếp tục kêu oan.

Theo cáo trạng, năm 2013, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ) nhận lại từ ông Nguyễn Hữu Đạt khoảng 3 ha đất, rừng để quản lý, bảo vệ.

Tại cuộc họp ngày 17-12-2014 và ngày 10-1-2015, chi hội thống nhất phát dọn, chặt hạ cây rừng lấy đất trồng cây keo, gây quỹ cho chi hội.

Vụ án được xét xử kéo dài trong nhiều năm vì các bị cáo kêu oan

Cáo trạng cáo buộc mặc dù không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng với mục đích lấy đất trồng cây keo gây quỹ cho chi hội, 6 cựu chiến binh nói trên và 11 người là thành viên của Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 vẫn cùng nhau dùng dao phát, cưa máy chặt hạ. Tổng diện tích rừng sản xuất bị hủy hoại là 0,98 ha, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Tháng 4-2016, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, các cựu chiến binh chỉ thừa nhận chặt cây nhỏ, dây leo vì hiện trạng rừng đã bị chặt phá, đốt cháy trước đó. Tuy nhiên, HĐXX TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) tuyên phạt 6 bị cáo từ 6 -7 tháng tù về tội hủy hoại rừng.

Sau khi họ kháng cáo kêu oan, tháng 6-2016, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm vì cho rằng chưa đủ chứng cứ kết tội.

Tháng 9-2017, TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt các bị cáo từ 6 -7 tháng tù. Tháng 12 cùng năm, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) mở phiên tòa phúc thẩm lần 2 và tuyên y án sơ thẩm.

Dù đã thi hành án xong nhưng các cựu chiến binh tiếp tục kêu oan. Đến tháng 5-2020, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử giám đốc thẩm và chỉ ra hàng loạt vấn đề của vụ án.

Trong đó, TAND Cấp cao tại TPHCM nhận định kết luận giám định diện tích rừng bị phá không có giá trị pháp lý. Việc xác định mức độ thiệt hại chỉ dựa vào lời khai của cán bộ kiểm lâm mà không dựa trên thực tế là không định lượng được, không khách quan. Việc xác định thiệt hại về lâm sản và môi trường dựa trên trữ lượng gỗ bình quân/ha là không chính xác, không khách quan, không định lượng được hành vi phạm tội…

Cùng với những phân tích khác, TAND Cấp cao tại TP HCM xác định chưa đủ căn cứ để buộc tội 6 bị cáo, tuyên hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại.