HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hài cốt "Người Rồng" thứ 2 xuất hiện ở Trung Quốc

Anh Thư

(NLĐO) - Hài cốt "Người Rồng" Homo longi thứ 2 có niên đại lên tới 1 triệu tuổi, xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc, rất xa hài cốt đầu tiên về vị trí lẫn niên đại.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science cho biết một hộp sọ hóa thạch mang tên Yunxian 2 - được khai quật từ di chỉ Yunxian ở huyện Vân Dương, TP Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - thuộc dòng dõi Homo longi, còn có biệt danh là Người Rồng.

Đó là một loài người khác cùng chi Homo (chi Người) với Homo sapiens chúng ta, nhưng có lịch sử lâu đời hơn nhiều.

Đây là hóa thạch Người Rồng thứ 2 từng được xác định ở Trung Quốc. Mẫu vật đầu tiên là một hộp sọ khổng lồ từ TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc, nơi cách Hồ Bắc rất xa.

Hài cốt "Người Rồng" thứ 2 xuất hiện ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Người Rồng Homo longi ở Trung Quốc - Ảnh đồ họa: Chuang Zhao

Yunxian 2 nằm trong bộ 3 hộp sọ Yunxian nổi tiếng được khai quật ở Vân Dương, đem đến cái nhìn quan trọng về lịch sử tiến hóa loài người.

Trong nghiên cứu này, TS Xiaobo Feng từ Đại học Sơn Tây và các cộng sự đã sử dụng kỹ thuật quét CT tiên tiến và tái tạo kỹ thuật số để hiệu chỉnh tình trạng nén và biến dạng của hộp sọ Yunxian 2.

Điều này đã tiết lộ những nét đặc trưng của Homo longi trên hộp sọ này, bao gồm kích thước lớn bất thường, khoảng cách giữa 2 mắt hẹp hơn chúng ta, chỗ lõm giữa hai lông mày rõ rệt hơn và xương trán thấp, dài hơn.

Với niên đại 1 triệu năm hoặc dao động trong khoảng 0,94-1,1 triệu năm, Yunxian 2 có thể là hóa thạch lâu đời nhất trong nhánh Homo longi, đại diện cho hình thái sơ khai nhất của dòng dõi này.

TIN LIÊN QUAN

Trước đây, hài cốt một Người Rồng khác được đặt tên là Harbin từng được khai quật ở TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, có niên đại khoảng 149.000 năm.

Harbin đã giúp ghi danh Homo longi vào lịch sử tiến hóa loài người, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Tuổi địa chất của hộp sọ Người Rồng mới nhất cũng gần với thời điểm lý thuyết mà các nhà khoa học đã đặt ra về vị tổ tiên chung của Homo longi và loài tiền thân của Homo sapiens.

TS Feng giải thích rằng về mặt phát sinh loài, Yunxian 2 đã hoàn toàn thuộc về dòng dõi Homo longi.

Nhưng người này vẫn giữ lại các đặc điểm được tìm thấy ở Homo erectus, được cho là loài tổ tiên chung giữa Homo longi và nhánh chứa loài chúng ta, người Neanderthal và Denisovan.

Phát hiện mới này đã đánh một dấu son quan trọng cho hành trình tìm kiếm nguồn gốc và viết lại lịch sử chi Homo của chúng ta.

Tin liên quan

Hệ Mặt Trời từng có 2 Sao Thủy?

Hệ Mặt Trời từng có 2 Sao Thủy?

(NLĐO) - Điều khó hiểu mà tàu NASA phát hiện ở Sao Thủy từ năm 1975 cuối cùng đã được giải đáp.

"Bạo chúa Phương Nam" dài hơn 7 m lộ diện

(NLĐO) - Gia tộc Megaraptora - đối trọng của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus - vừa có thêm một thành viên mới đáng sợ.

Phát hiện “cầu Ô Thước” vũ trụ dài 185.000 năm ánh sáng

(NLĐO) - Hệ thống kính viễn vọng ASKAP của Úc đã chụp được một cây cầu ánh sáng bí ẩn giữa vũ trụ, dài hơn cả đường kính Ngân Hà.

homo sapiens loài người Người Rồng Homo longi Yunxian 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo