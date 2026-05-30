Thời sự

6 người ở Thanh Hóa nhập viện nghi do ăn bọt xít

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi ăn tối có món ăn bọ xít, 6 người dân ở xã vùng cao Phú Xuân (Thanh Hóa) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn phải nhập viện điều trị

Ngày 30-5, tin từ UBND xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương vừa có báo cáo vụ việc 6 người dân trên địa bàn bị ngộ độc thực phẩm do ăn bọ xít.

- Ảnh 1.

Loài bọ xít mà người dân ở bản Sa Lắng, xã Phú Xuân, Thanh Hóa bắt mang về chế biến món ăn. Ảnh: UBND xã Phú Xuân cung cấp

Trước đó, chiều ngày 27-5, một nhóm người ở bản Sa Lắng (xã Phú Xuân) bắt được khoảng 0,3 kg bọ xít trên cây cà dại ven sông Mã rồi mang về nhà chế biến món ăn.

Tối cùng ngày, có 6 người ăn tối tại gia đình ông P.B.Th. (SN 1966, tại bản Sa Lắng). Trong bữa ăn, ngoài món bọ xít còn có thịt heo rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí (tự trồng) và rượu (rượu mua, có 3 người uống).

Sáng 28-5, ông Th. có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng và được người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa cấp cứu.

- Ảnh 2.

Một trong 6 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại bệnh viện

Đến 0 giờ 53 phút ngày 29-5, tất cả 5 người ăn bọt xít đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu... giống ông Th. và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn có độc. Đến ngày 30-5, tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định.

Hiện, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Trước sự việc trên, UBND xã Phú Xuân đã chỉ đạo trạm y tế xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc nêu trên. Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng như bọ xít, sâu lạ, động vật không rõ nguồn gốc làm thực phẩm.


Cả nhà bị ngộ độc do ăn bọ xít có màu sắc lạ

(NLĐO) - Bắt được nhiều bọ xít màu vàng ở ruộng lúa, người đàn ông mang về rang và làm món nhậu cho cả nhà cùng ăn khiến 7 người bị ngộ độc.

