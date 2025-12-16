HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một vụ tai nạn giao thông tông liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa khiến 6 ô tô gặp nạn, trong đó có 1 ô tô bẹp dúm

Khoảng hơn 7 giờ sáng nay 16-12, tại ngã tư Bỉm Sơn giao với Quốc lộ 1A thuộc phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tông liên hoàn khiến nhiều xe ô tô gặp nạn, hư hỏng.

6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm - Ảnh 1.

Chiếc ô tô con bẹp dúm phần đuôi, đầu và bên sườn sau vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Tuấn Minh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi nhiều xe ô tô đang xếp hàng dừng đèn đỏ theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội tại ngã tư trên, bất ngờ chiếc xe đầu kéo biển số Thanh Hóa từ phía sau tông vào đuôi chiếc xe ô tô con BKS 36A-320.xx.

Cú tông mạnh khiến xe con trượt dài tông vào đuôi xe tải BKS 36H-165.xx phía trước. Sau đó, chiếc ô tô tải lao lên phía trước tông vào một xe ô tô con màu trắng BKS 36K-227.xx rồi quay ngang đường tông vào một chiếc ô tô của hãng Vinfast đang dừng đèn đỏ ở làn bên cạnh.

6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm - Ảnh 2.

Nguyên nhân được xác định do xe ô tô đầu kéo lao từ phía sau lên gây ra

Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị xe tải tông, chiếc ô tô con màu trắng bị tác động mạnh đã lao lên tông tiếp vào 1 chiếc ô tô con khác đậu phía trước, ngay trước đèn tín hiệu giao thông.

Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến 6 ô tô gặp nạn, trong đó xe ô tô con BKS 36A-320.xx bị hư hỏng nặng phần đầu, đuôi và toàn bộ sườn bên lái. Thời điểm gặp nạn, trong xe ô tô con này có 2 người, rất may đều thoát nạn.

6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm - Ảnh 3.
6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm - Ảnh 4.
6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm - Ảnh 5.

6 ô tô gặp  nạn trong vụ tai nạn giao thông

Một lãnh đạo Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay khi nắm được sự việc, đơn vị đã cử lực lượng tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Tin liên quan

Ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ

Ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ

(NLĐO)- Một ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ lúc gần nửa đêm.

CLIP: Xe con tông liên hoàn nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ

(NLĐO) - Xe con tông liên hoàn hàng loạt xe máy, ô tô đang dừng đèn đỏ, khiến nhiều người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

CLIP: Xe khách tụt dốc không phanh, tông liên hoàn ở bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) - Một xe khách tụt dốc không phanh tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng khiến nhiều người hoảng loạn.

tỉnh Thanh Hóa tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn xe đầu kéo tông liên hoàn xe tông liên hoàn 6 ô tô gặp nạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo