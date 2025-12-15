Ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 14-11, tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ (TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông khi một ô tô con tông liên hoàn vào khoảng 3 xe máy.

Hiện trường vụ va chạm

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, các xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên phố Giảng Võ theo hướng Láng Hạ thì bị ô tô con lao tới va chạm. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Sau tai nạn, tài xế ô tô đã tự thỏa thuận, đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.