HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Một ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ lúc gần nửa đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 14-11, tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ (TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông khi một ô tô con tông liên hoàn vào khoảng 3 xe máy.

Ô tô con tông liên hoàn nhiều xe máy dừng đèn đỏ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, các xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên phố Giảng Võ theo hướng Láng Hạ thì bị ô tô con lao tới va chạm. Vụ tai nạn không gây thương vong về người. 

Sau tai nạn, tài xế ô tô đã tự thỏa thuận, đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Tin liên quan

CLIP: Tông vào xe tải đang đậu, 3 người trên xe máy tử vong

CLIP: Tông vào xe tải đang đậu, 3 người trên xe máy tử vong

(NLĐO) - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14-12 tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã khiến 3 người đi trên cùng một xe máy tử vong.

TPHCM: Người đàn ông gục đầu chết trên xe máy

(NLĐO) - Thấy người đàn ông nằm gục xuống xe máy dựng trên vỉa hè, người dân đến kiểm tra thì phát hiện đã tử vong.

Bốc đầu xe máy để đăng mạng xã hội, thiếu niên ở TPHCM bị tịch thu luôn xe

(NLĐO) - Hai thiếu niên liên tục bốc đầu xe máy và có 2 "đồng minh" đi sau quay lại, mục đích để đăng tải lên mạng xã hội.

va chạm giao thông ô tô tông xe máy ô tô tông xe máy chờ đèn đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo