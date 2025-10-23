Chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi cách tính thuế, mà là một cuộc chuyển mình toàn diện, từ trong phương thức quản lý, tư duy phục vụ và cách thức đồng hành với người nộp thuế.

Đó là nhấn mạnh của ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) tại buổi công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, diễn ra ngày 23-10.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Theo ông Mai Sơn, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý thuế công bằng, minh bạch và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Đến nay, theo ông Mai Sơn, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ thuế khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Theo lãnh đạo Cục Thuế, mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại.

Hiện nay, ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng công nghệ dễ sử dụng.

Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết Bộ Tài chính đã và đang triển khai lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Đồng thời, cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan; xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh; phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số - hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.

Bà Định Thị Thuý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MISA, nhìn nhận xóa bỏ thuế khoán là bước chuyển quan trọng trong hành trình hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam, đòi hỏi sự đồng hành của DN công nghệ để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Để hỗ trợ các hộ kinh doanh, đơn vị này trình tặng miễn phí phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai.

Theo bà Thuý, chương trình này được đánh giá là giải pháp thiết thực, kịp thời và bước đầu giúp HKD làm quen với phương thức quản lý thuế minh bạch hơn, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế sai sót.

Về phía Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chủ tịch Nguyễn Văn Thân (đại biểu Quốc hội đoàn Hưng Yên) cho biết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV đang diễn ra sẽ xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có việc thể chế hóa các chính sách để thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và đối tượng được hướng tới nhiều nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh.

Theo ông Thân, bên cạnh việc tham mưu các chính sách phát triển, hiệp hội đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thị trường để doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng ngay trong thực tiễn, đáp ứng tiền trình thay đổi về quản lý thuế.

Bước vào năm 2026, ông Thân cho biết các hộ kinh doanh sẽ rất tự tin vào việc vận hành một mô hình kinh doanh mới với sự hỗ trợ đặc lực của công nghệ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đồng thời đảm bảo chấp hành tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.