Thời sự

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh

PHAN ANH

(NLĐO) - Phường Phú Nhuận khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển bền vững.

Ngày 31-10, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TP HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo phường với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn trao đổi, chia sẻ, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, cùng chung tay tháo gỡ khó khăn, đồng hành phát triển trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để lắng nghe, thấu hiểu, tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng nhau kiến tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, đồng hành vì sự phát triển chung của phường Phú Nhuận.

img

Quang cảnh buổi đối thoại

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 13 - Thuế TP HCM đã thông tin một số nội dung chính sách mới lĩnh vực thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh; BHXH cơ sở Nhiêu Lộc thông tin một số chính sách mới liên quan đến BHXH đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Hội nghị đã ghi nhận hơn 10 ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các vấn đề thuế, BHXH, công tác chuyển đổi số, hướng phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

img

Doanh nghiệp trao đổi ý kiến tại hội nghị

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất, làm ăn; chính sách, pháp luật về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh doanh được thực hiện phù hợp thực tiễn, đạt hiệu quả, giảm phiền hà, giảm chi phí, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Hiện nay, trên địa bàn phường Phú Nhuận có hơn 7.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; doanh nghiệp là 3.557 đơn vị, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ chiếm 95%. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn có sự phát triển mạnh mẽ; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tham gia chuỗi cung ứng và khởi nghiệp sáng tạo.

img

Lãnh đạo UBND phường Phú Nhuận lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại hội nghị

Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lãnh đạo phường Phú Nhuận khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định, mở rộng và phát triển bền vững.

Phường Phú Nhuận xác định sự thành công của doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính là thành công của địa phương. Mỗi mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, mỗi việc làm mới được tạo ra chính là đóng góp quý báu cho sự phát triển của phường Phú Nhuận.

Dịp này, UBND phường Phú Nhuận, Thuế Cơ sở 13, Viettel cụm Bình Thạnh - Phú Nhuận và Ngân hàng Techcom Bank Chi nhánh Phú Nhuận, đã ký kết ghi nhớ hợp tác giữa 4 đơn vị về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường, thực hiện mục tiêu "Gắn kết - Đồng hành - Phát triển".

