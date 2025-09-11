65 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung sau khi Vingroup công bố khởi kiện

Sau khi Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật (ngày 8-9), đến chiều tối 11-9, đã có 65 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ các video, nội dung đã đăng tải.

Kênh BLV Đoàn Chình BDS đăng video đính chính và xin lỗi

Số lượng video mà các kênh này đã xóa là 120 video. Bên cạnh đó, có thêm 6 kênh làm video xin lỗi, đính chính các thông tin về Tập đoàn Vingroup, nâng tổng số video xin lỗi lên 11. Bên cạnh động thái gỡ bỏ các video hoặc đăng tải video xin lỗi, đính chính, một số chủ kênh gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Kênh BLV Đoàn Chình BDS đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới Tập đoàn Vingroup như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Trong video xin lỗi được đăng tải, chủ kênh BLV Đoàn Chình BDS cho biết thời gian qua đã đăng tải 15 video liên quan đến Tập đoàn Vingroup. Chủ kênh cho biết bản thân đã vi phạm hai mục trong yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn Vingroup là thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình tài chính và vấn đề pháp lý, chính trị.

Chủ kênh khẳng định không hề có mục đích xấu nhằm bôi nhọ Tập đoàn Vingroup hay bất kỳ cá nhân nào, và cũng không nhận bất kỳ lợi ích nào từ việc phát tán thông tin này hay dụ dỗ bởi những tổ chức, cá nhân khác để làm điều này. Việc này hoàn toàn do sự thiếu hiểu biết của bản thân về kinh tế, tài chính...

Kênh BLV Đoàn Chình BDS nhấn mạnh làm video để chính thức đính chính và gửi lời xin lỗi Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã bị ảnh hưởng. Đồng thời xin lỗi toàn thể quý khán giả đã theo dõi kênh nhưng lại nhận thông tin thiếu kiểm chứng và xin lỗi cộng đồng vì đã góp phần khiến tin giả lan rộng thêm.

Để khắc phục, chủ kênh cho hay đã thực hiện ngay những hành động là gỡ toàn bộ video liên quan đến Tập đoàn Vingroup mà nghi ngờ có nội dung sai; làm video đính chính này và sẽ giữ công khai vĩnh viễn để mọi người đều thấy rõ thiện chí của mình. Chủ kênh cam kết chỉ sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan chức năng và tài liệu minh bạch và cam kết chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm, không tái phạm.

Hiện tại, một số trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Tập đoàn Vingroup. Động thái này là tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.

Về tiến trình vụ kiện, ngoài một số ít chủ tài khoản cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú.