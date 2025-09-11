65 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung sau khi Vingroup công bố khởi kiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

65 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung sau khi Vingroup công bố khởi kiện

Minh Phong

(NLĐO)- Nhiều kênh mạng xã hội đăng video xin lỗi, gỡ bài đăng sau khi Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện.

Sau khi Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật (ngày 8-9), đến chiều tối 11-9, đã có 65 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ các video, nội dung đã đăng tải.

- Ảnh 1.

Kênh BLV Đoàn Chình BDS đăng video đính chính và xin lỗi

Số lượng video mà các kênh này đã xóa là 120 video. Bên cạnh đó, có thêm 6 kênh làm video xin lỗi, đính chính các thông tin về Tập đoàn Vingroup, nâng tổng số video xin lỗi lên 11. Bên cạnh động thái gỡ bỏ các video hoặc đăng tải video xin lỗi, đính chính, một số chủ kênh gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Kênh BLV Đoàn Chình BDS đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới Tập đoàn Vingroup như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Trong video xin lỗi được đăng tải, chủ kênh BLV Đoàn Chình BDS cho biết thời gian qua đã đăng tải 15 video liên quan đến Tập đoàn Vingroup. Chủ kênh cho biết bản thân đã vi phạm hai mục trong yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn Vingroup là thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình tài chính và vấn đề pháp lý, chính trị.

Chủ kênh khẳng định không hề có mục đích xấu nhằm bôi nhọ Tập đoàn Vingroup hay bất kỳ cá nhân nào, và cũng không nhận bất kỳ lợi ích nào từ việc phát tán thông tin này hay dụ dỗ bởi những tổ chức, cá nhân khác để làm điều này. Việc này hoàn toàn do sự thiếu hiểu biết của bản thân về kinh tế, tài chính...

Kênh BLV Đoàn Chình BDS nhấn mạnh làm video để chính thức đính chính và gửi lời xin lỗi Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã bị ảnh hưởng. Đồng thời xin lỗi toàn thể quý khán giả đã theo dõi kênh nhưng lại nhận thông tin thiếu kiểm chứng và xin lỗi cộng đồng vì đã góp phần khiến tin giả lan rộng thêm.

Để khắc phục, chủ kênh cho hay đã thực hiện ngay những hành động là gỡ toàn bộ video liên quan đến Tập đoàn Vingroup mà nghi ngờ có nội dung sai; làm video đính chính này và sẽ giữ công khai vĩnh viễn để mọi người đều thấy rõ thiện chí của mình. Chủ kênh cam kết chỉ sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan chức năng và tài liệu minh bạch và cam kết chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm, không tái phạm.

Hiện tại, một số trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Tập đoàn Vingroup. Động thái này là tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.

Về tiến trình vụ kiện, ngoài một số ít chủ tài khoản cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú.

Tin liên quan

Phạt người tung tin giả về Tập đoàn Vingroup

Phạt người tung tin giả về Tập đoàn Vingroup

(NLĐO)- Ông Tô Vĩ Hoàn đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.

Tập đoàn Vingroup đề nghị công an can thiệp

(NLĐO)- Cho rằng một nhóm khách hàng đã cung cấp những thông tin, hình ảnh sai lệch, mở chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của Vingroup cũng như dự án Times City, tập đoàn này đã gửi văn bản đề nghị cơ quan công an can thiệp, xử lý theo pháp luật.

Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân "dựng chuyện"

Vụ kiện của Vingroup được coi là tiếng chuông cảnh báo cho dư luận, đặc biệt với những người viết, người chia sẻ và tung tin trên mạng bất chấp đúng sai

mạng xã hội tập đoàn vingroup thông tin sai sự thật hành vi vi phạm khởi kiện youtube
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo