650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 4-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn, cùng các lực lượng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác phòng, chống bão.

Các đơn vị tập trung tổ chức di chuyển lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất đến nơi an toàn; cắt tỉa cây xanh, gia cố doanh trại, chằng buộc mái che, khung nhà; phòng chống tốc mái, sập đổ, ngập úng, lún sụt, hư hại công trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng, chống bão Kalmaegi

Vùng Cảnh sát biển 3 đã huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tàu, xuồng và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và đơn vị.

Đồng thời, Vùng duy trì thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, các kênh, mạng theo phương án; thường xuyên cập nhật, thông báo diễn biến bão để chỉ huy, điều hành lực lượng kịp thời.

Các cơ quan chức năng cũng rà soát, bổ sung phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng cho tàu thuyền cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát biển giá cố trang thiết bị, tàu trước bão Kalmaegi

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương tích cực tuyên truyền, kêu gọi, hướng dẫn ngư dân khẩn trương vào khu vực trú tránh an toàn.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 4-11, toàn bộ tàu, xuồng của các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển đã được đưa về khu tránh trú, neo đậu an toàn; các lực lượng tổ chức trực canh, trực thông tin theo quy định; sử dụng các phương tiện kỹ thuật quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống có thể xảy ra.