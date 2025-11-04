HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn cho người dân.

Ngày 4-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn, cùng các lực lượng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác phòng, chống bão.

Các đơn vị tập trung tổ chức di chuyển lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất đến nơi an toàn; cắt tỉa cây xanh, gia cố doanh trại, chằng buộc mái che, khung nhà; phòng chống tốc mái, sập đổ, ngập úng, lún sụt, hư hại công trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão số 13 - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng, chống bão Kalmaegi

Vùng Cảnh sát biển 3 đã huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tàu, xuồng và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và đơn vị.

Đồng thời, Vùng duy trì thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, các kênh, mạng theo phương án; thường xuyên cập nhật, thông báo diễn biến bão để chỉ huy, điều hành lực lượng kịp thời.

Các cơ quan chức năng cũng rà soát, bổ sung phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng cho tàu thuyền cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão số 13 - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát biển giá cố trang thiết bị, tàu trước bão Kalmaegi

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương tích cực tuyên truyền, kêu gọi, hướng dẫn ngư dân khẩn trương vào khu vực trú tránh an toàn.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 4-11, toàn bộ tàu, xuồng của các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển đã được đưa về khu tránh trú, neo đậu an toàn; các lực lượng tổ chức trực canh, trực thông tin theo quy định; sử dụng các phương tiện kỹ thuật quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tin liên quan

Cảnh sát biển Việt Nam: Cao điểm chống khai thác IUU

Cảnh sát biển Việt Nam: Cao điểm chống khai thác IUU

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch tiếp tục mở đợt cao điểm ngăn chặn tàu cá khai thác bất hợp pháp

Cảnh sát biển tuyên truyền về quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(NLĐO)- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã hoàn thành đưa đoàn công tác 3 địa phương TP HCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long khảo sát vùng biển, đảo ven bờ

Hình ảnh cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng, tàu cá trên biển

(NLĐO)- Trong chương trình khảo sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các lực lượng đã kiểm tra và tuyên truyền việc thực thi pháp luật trên biển

cảnh sát biển cảnh sát biển việt nam biển Việt Nam diễn biến phức tạp vùng cảnh sát biển 3 bão số 13 tàu bè trang bị kỹ thuật
