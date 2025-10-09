Cảnh sát biển tuyên truyền về quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Cảnh sát biển tuyên truyền về quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã hoàn thành đưa đoàn công tác 3 địa phương TP HCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long khảo sát vùng biển, đảo ven bờ

Chiều 9-10, tàu Cảnh sát biển 8001 đã cập cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (tại TP HCM), kết thúc hành trình 3 ngày thực hiện nhiệm vụ chở đoàn công tác các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP HCM đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ.

Chuyến công tác nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh ven biển; đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Cảnh sát biển 3 hoàn thành đưa 3 địa phương đi khảo sát vùng biển, đảo ven bờ - Ảnh 1.

Đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm sau chuyến công tác

Chuyến công tác có 146 thành viên, do đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn. Kết thúc chương trình, đoàn công tác đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy và những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong các chuyến công tác sau.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất đánh giá chuyến công tác đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang bị kỹ thuật. Công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các địa phương được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cũng như công tác tuyên truyền về IUU.

Cảnh sát biển 3 hoàn thành đưa 3 địa phương đi khảo sát vùng biển, đảo ven bờ - Ảnh 2.

Các lực lượng tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm cho ngư dân trên hành trình khảo sát

Trong hành trình dài hơn 350 hải lý, đoàn đã khảo sát các khu vực biển TP HCM, cửa Định An (Vĩnh Long), Côn Đảo, Mỏ Bạch Hổ và Mũi Kỳ Vân. Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp kiểm tra, tuyên truyền 35 tàu cá Việt Nam về việc tuân thủ quy định chống khai thác IUU; kiểm tra 1 tàu hàng và phổ biến quy định pháp luật trên biển.

Đoàn cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, thăm và tặng 143 phần quà cho gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo, tổng trị giá hơn 390 triệu đồng.

Tin liên quan

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân

Chương trình diễn ra tại cảng cá Định An với sự có mặt của đông đảo ngư dân.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 3 thăm, làm việc và tặng quà tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trong hành trình khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm, tặng quà và làm việc tại Đặc khu Côn Đảo

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đoàn khảo sát các vùng biển, đảo

(NLĐO)- Chuyến công tác nhằm nắm tình hình các vùng biển, đảo; tuyên truyền kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU

lực lượng vũ trang cảnh sát biển Đoàn Công tác lực lượng cảnh sát khai thác hải sản khảo sát vùng biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo