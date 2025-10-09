Cảnh sát biển tuyên truyền về quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chiều 9-10, tàu Cảnh sát biển 8001 đã cập cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (tại TP HCM), kết thúc hành trình 3 ngày thực hiện nhiệm vụ chở đoàn công tác các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP HCM đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ.

Chuyến công tác nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh ven biển; đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm sau chuyến công tác

Chuyến công tác có 146 thành viên, do đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn. Kết thúc chương trình, đoàn công tác đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy và những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong các chuyến công tác sau.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất đánh giá chuyến công tác đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang bị kỹ thuật. Công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các địa phương được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cũng như công tác tuyên truyền về IUU.

Các lực lượng tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm cho ngư dân trên hành trình khảo sát

Trong hành trình dài hơn 350 hải lý, đoàn đã khảo sát các khu vực biển TP HCM, cửa Định An (Vĩnh Long), Côn Đảo, Mỏ Bạch Hổ và Mũi Kỳ Vân. Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp kiểm tra, tuyên truyền 35 tàu cá Việt Nam về việc tuân thủ quy định chống khai thác IUU; kiểm tra 1 tàu hàng và phổ biến quy định pháp luật trên biển.

Đoàn cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, thăm và tặng 143 phần quà cho gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo, tổng trị giá hơn 390 triệu đồng.