Hình ảnh cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng, tàu cá trên biển

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)- Trong chương trình khảo sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các lực lượng đã kiểm tra và tuyên truyền việc thực thi pháp luật trên biển

Ngày 9-10, trong khuôn khổ Chương trình khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ năm 2025 (từ TP HCM đến tỉnh Vĩnh Long), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng đã kiểm tra một số tàu hàng trên hành trình di chuyển.

VIDEO: Cảnh sát biển kiểm tra hoạt động tàu cá ngư dân trên biển - Ảnh 2.

Trước đó, chiều 8-10, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra hoạt động của một số tàu cá trên vùng biển Đông Bắc Đặc khu Côn Đảo (TP HCM). Đoàn kiểm tra do đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dẫn đầu.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá đúng thực trạng chấp hành pháp luật của ngư dân, đồng thời kịp thời có những biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm.

Trên tuyến hành trình, khi phát hiện một số tàu cá ngư dân đang hoạt động, đoàn công tác đã hạ 2 xuồng công tác, chở các lực lượng thực thi nhiệm vụ và chính quyền địa phương trực tiếp tiếp cận tàu cá TV 94967 TS và TV 94968 TS của tỉnh Trà Vinh đang hoạt động trên khu vực.

Lực lượng chức năng đã làm việc chặt chẽ với thuyền trưởng và các thuyền viên để kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tàu cá và thuyền viên, bao gồm: Giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký tàu cá, danh sách thuyền viên, các quy định về an toàn hàng hải và thiết bị thông tin liên lạc.

Hoạt động kiểm tra này là một phần trong nỗ lực chung của lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 nhằm siết chặt kỷ luật trên biển, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về chống khai thác IUU ngày càng được chú trọng. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn an ninh trật tự trên biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, đúng pháp luật.

Ngoài việc kiểm tra, Đoàn công tác cũng đã tặng cờ Tổ quốc, tặng nhu yếu phẩm cho ngư dân các tàu cá, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sau chuyển kiếm tra, đoàn công tác tiếp tục hành trình ra mỏ Bạch Hổ và kiểm tra các hoạt động trên biển suốt hành trình di chuyển. Trước đó, đoàn đã có các hoạt động trao quà và làm việc tại Đặc khu Côn Đảo cũng như khảo sát, nắm tình hình khu vực Cửa Soài Rạp, Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Hàm Luông, Cửa Cung Hầu, Cửa Định An.

Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

(NLĐO)- Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Lê Đình Cường được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 18-9.

Tăng cường hợp tác Cảnh sát biển Việt Nam- Indonesia

(NLĐO)- Chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Indonesia (1955 - 2025)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đoàn khảo sát các vùng biển, đảo

(NLĐO)- Chuyến công tác nhằm nắm tình hình các vùng biển, đảo; tuyên truyền kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU

