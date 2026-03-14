HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

6.600 thiên thể kỳ lạ hé lộ vì sao Trái Đất sống được

Anh Thư

(NLĐO) - Một chuyến "di cư" đáng kinh ngạc của Mặt Trời trong quá khứ có thể đã quyết định tương lai của Trái Đất.

Theo Live Science, một cuộc di cư hàng loạt của hàng ngàn "bản sao" Mặt Trời đã được phát hiện bởi kính viễn vọng không gian Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Hành trình này có thể giúp một số trong chúng sở hữu các hành tinh giống Trái Đất trong tương lai.

6.600 thiên thể kỳ lạ hé lộ vì sao Trái Đất sống được - Ảnh 1.

Các ngôi sao giống Mặt Trời trong Ngân Hà đã liên tục di cư hàng tỉ năm qua - Ảnh minh họa: NAOJ

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà thiên văn học Daisuke Taniguchi đến từ Đại học Tokyo Metropolitan (Nhật Bản) và Takuji Tsujimoto của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản (NAOJ) đã phát hiện ra các "bản sao" Mặt Trời nói trên, với 6.600 ngôi sao, có tuổi, nhiệt độ, thành phần và trọng lực bề mặt tương tự như sao mẹ của chúng ta.

Các ngôi sao này đều thuộc thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta và cho thấy những dấu hiệu rõ rệt của một cuộc "di cư" quy mô lớn từ vùng trung tâm đông đúc của thiên hà ra khu vực phía ngoài yên tĩnh hơn trong hàng tỉ năm.

Cuộc di cư này được thúc đẩy bởi cấu trúc thanh chắn của thiên hà, là cấu trúc trung tâm có mật độ sao và khí gas dày đặc, điều phối chuyển động của vật chất bên trong thiên hà.

Mặt Trời có thể từng trải qua hành trình tương tự và điều đó rất quan trọng với Trái Đất.

Nếu hệ Mặt Trời trú ngụ ở trung tâm thiên hà, tất cả các hành tinh của hệ sẽ phải hứng chịu thường xuyên bức xạ khủng khiếp từ các siêu tân tinh và các dạng sự kiện giải phóng năng lượng khác, bởi mật độ sao ở khu vực quá cao.

Điều này chắc chắn là có hại cho sự sống. Vì vậy, việc Mặt Trời di cư và yên vị ở khu vực bên ngoài yên tĩnh của Ngân Hà đã tạo điều kiện cho sự sống Trái Đất được sinh ra và tiến hóa một cách an toàn hơn.

Các phát hiện trên đã giúp làm rõ hơn vai trò của thanh chắn trong các thiên hà xoắn ốc, đồng thời tiết lộ tuổi của thanh chắn Ngân Hà là khoảng 4-6 tỉ năm.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics.

"Tiếng hót" lạ từ vũ trụ chứng minh Einstein đã đúng

(NLĐO) - "Tiếng hót" kỳ lạ từ một vật thể vũ trụ nằm cách Trái Đất tận 1 tỉ năm ánh sáng đã đánh động nhiều đài thiên văn.

Trái Đất sự sống thiên hà Ngân hà bản sao Mặt Trời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo