7 bệnh nhân cấp cứu vì say nắng, 1 người nguy kịch

Ngày 2-6, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) cho biết trong ngày 1-6, khi miền Bắc nắng nóng gay gắt với nền nhiệt hơn 40 độ C, tại đây đã tiếp nhận 7 trường hợp nhập viện do say nắng. Một bệnh nhân nguy kịch phải đặt ống nội khí quản, thở máy.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bệnh nhân nhập viện đều có điểm chung là lao động ngoài trời trong thời gian dài, sau đó xuất hiện các triệu chứng như mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp. Sau khi được cấp cứu, bù nước, điện giải và làm mát cơ thể, hầu hết đã ổn định, tiếp tục được theo dõi điều trị.

Trường hợp nặng nhất là bà N.T.H., 65 tuổi. Người nhà cho biết bà ra đồng làm việc từ 9 giờ sáng, đến khoảng 11 giờ được phát hiện bất tỉnh giữa đồng, lập tức được đưa vào viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, phản xạ đồng tử yếu, thở khò khè, sốt 39,5 độ C, da nóng đỏ, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản, cho thở máy, làm mát cơ thể và hồi sức tích cực.

Sau khoảng 5 giờ điều trị liên tục, tình trạng rối loạn thân nhiệt được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn cải thiện. Gia đình xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, cảnh báo làm việc trong điều kiện nắng nóng khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh chóng. Nếu không được bù nước kịp thời, người lao động có thể rơi vào tình trạng trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng, nguy cơ tử vong.

"Nhiệt độ cơ thể tăng cao còn gây rối loạn hoạt động của nhiều cơ quan như tim mạch, hô hấp, thần kinh... Do đó, người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời trong thời tiết nắng gắt, tránh hoạt động thể lực quá sức, luôn bổ sung nước đầy đủ"- bác sĩ Thủy khuyến cáo.

Ngoài ra, người lao động cần trang bị đồ bảo hộ khi làm việc ngoài trời như mũ nón, quần áo dài tay, kính râm, đồng thời tạo điều kiện thông thoáng tại nơi làm việc, đặc biệt ở công xưởng, hầm lò - những khu vực dễ xảy ra say nắng.