7 đội tranh tài tại Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026

Sáng 20-5, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 do VFF phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tổ chức.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc đồng hành cùng Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia trên cương vị Nhà tài trợ chính. Sự đồng hành bền bỉ của nhà tài trợ tiếp tục thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm xã hội cũng như những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, chia sẻ việc Thái Sơn Bắc đồng hành bền bỉ cùng bóng đá nữ Việt Nam cho thấy trách nhiệm và tâm huyết đối với sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà.

"Trong suốt chặng đường đó, Thái Sơn Bắc không chỉ là nhà tài trợ mà còn là đối tác luôn chia sẻ với LĐBĐVN tầm nhìn phát triển bóng đá nữ theo hướng ổn định, chuyên nghiệp và bền vững. Sự đồng hành lâu dài của Thái Sơn Bắc đã góp phần quan trọng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng giải đấu, tạo thêm động lực để các câu lạc bộ đầu tư, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thi đấu và phát triển cho các nữ cầu thủ" - ông Nguyễn Văn Phú cho biết.

Về phía nhà tài trợ, ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc, cho rằng Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia không chỉ là sân chơi chuyên môn quan trọng dành cho các nữ cầu thủ xuất sắc mà còn đóng vai trò tích cực trong công tác phát hiện, đào tạo và bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ giải đấu đã và đang đóng góp quan trọng vào thành công của bóng đá nữ Việt Nam tại các đấu trường khu vực và châu lục.

Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có sự tham dự của 7 đội bóng gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 20-6 đến 19-7-2026, trong khi lượt về sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 21-8-2026.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027/28.