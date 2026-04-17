Kế nhiệm HLV Mai Đức Chung, ông Hoàng Văn Phúc làm tân HLV trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

Sáng 17-4, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ ký hợp đồng và công bố Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Tại sự kiện, ông Hoàng Văn Phúc đã ký hợp đồng với VFF để đảm nhiệm cương vị tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hợp đồng có thời hạn 1,5 năm, kéo dài từ 1-5-2026 đến hết tháng 9-2027, sau khi SEA Games 34 khép lại.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, khẳng định sau quá trình làm việc khẩn trương, thận trọng, VFF quyết định lựa chọn HLV Hoàng Văn Phúc đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam từ ngày 1-5.

VFF đánh giá cao trình độ chuyên môn, am hiểu bóng đá trong nước, cùng với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của ông Hoàng Văn Phúc, hy vọng ông sẽ cùng ban huấn luyện xây dựng một tập thể đội tuyển đoàn kết, kỷ luật, phát huy tối đa năng lực của từng cầu thủ, để chuẩn bị thật tốt cho ASIAD 20, tiếp đó là SEA Games 34, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Sẽ nỗ lực giữ vị trí hàng đầu châu lục, đoạt HCV SEA Games

Phát biểu tại lễ ra mắt, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định đây là vinh dự đối với cá nhân ông. "Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến HLV Mai Đức Chung, người thầy, người tiền nhiệm, đã có đóng góp rất to lớn, tạo nền móng thành công vững chãi cho bóng đá nữ Việt Nam".

Theo ông Phúc, tấm vé World Cup 2023 mà đội tuyển bóng đá nữ đạt được, là động lực để ông và toàn đội kế thừa và hướng đến mục tiêu mới. "Trong 1,5 năm làm trợ lý đội nữ, tại các giải như Asian Cup 2026, SEA Games 33, tôi đã hiểu được bản sắc riêng của đội tuyển nữ Việt Nam, cùng năng lực chuyên môn, tinh thần thi đấu của các cầu thủ" - ông Phúc nói.

Tân HLV trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cho biết sẽ chú trọng duy trì sự đoàn kết; phát huy kinh nghiệm của các trụ cột cũng như kết hợp sức trẻ từ các cầu thủ mới, ổn định lối chơi kỷ luật, hiện đại, cống hiến qua từng trận đấu, từng giải đấu. Từ nay đến hết năm, đội nữ sẽ chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản, rồi chuẩn bị cho SEA Games 34 vào năm 2027.

"Với sự ủng hộ của VFF, nhà đồng hành, báo chí, người hâm mộ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực giữ vị trí hàng đầu châu lục, đoạt HCV SEA Games, nâng cao sức cạnh tranh tại ASIAD và World Cup".

HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi thấy áp lực

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc có cảm thấy áp lực khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ một HLV lừng lẫy như HLV Mai Đức Chung hay không, ông Hoàng Văn Phúc cho biết HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ, có quá trình dài gắn liền với đội nữ khi đưa đội đoạt vé dự World Cup 2023 và đoạt 4 HCV SEA Games.

"Tôi thấy áp lực, nhưng đó là chuyện bình thường với nghề huấn luyện. Tôi đã có gần 2 năm làm trợ lý đội tuyển nữ, có thể học hỏi kinh nghiệm, quan sát cách HLV Mai Đức Chung làm việc. Tôi cũng có kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm rồi nên tự tin nắm giữ vai trò này".

Trả lời câu hỏi vì sao VFF chọn ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết tiêu chí đầu tiên là đáp ứng về chuyên môn. HLV Hoàng Văn Phúc có bằng Pro. Ngoài ra, ông Phúc dày dạn kinh nghiệm kể cả trong huấn luyện hay quản lý. "Ông cũng là người trách nhiệm. Thời gian qua, VFF cử ông Phúc làm trợ lý cho ông Mai Đức Chung để nắm thêm lực lượng đội nữ" - ông Tú nói.

"Qua đánh giá, Hội đồng HLV quốc gia nhận định ông Phúc có tinh thần làm việc và phát huy sức mạnh tập thể. VFF nhận định, không ai phù hợp với ghế HLV nữ hơn ông Hoàng Văn Phúc. Chúng tôi yên tâm đặt niềm tin vào HLV Hoàng Văn Phúc" - theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng thông tin, tại ASIAD 20, VFF xác định mục tiêu cho các cầu thủ cọ xát. Đội nữ đang ở thời kỳ chuyển giao, nên đặt mục tiêu học hỏi ở châu Á, với đích ngắm tiến càng xa càng tốt. "Năm 2027, đội nữ dự SEA Games 34 và AFF Cup. chúng tôi đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 34 và cố gắng vô địch. Còn tại AFF Cup, có Úc tham dự, đội nữ cũng muốn vào chung kết, hoặc ít nhất có tấm huy chương đồng".

Theo lãnh đạo VFF, các đội tuyển quốc gia, từ nam, nữ đến U.23, VFF luôn dành những gì tốt nhất cả về tài chính, phục vụ, kỹ thuật. Về định hướng Việt kiều cho đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết CLB Thái Nguyên đã bắt đầu sử dụng Việt kiều, trước đó là nữ TPHCM. "Hy vọng trong tương lai, nữ Việt kiều sẽ khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam".

"VFF sẵn sàng ủng hộ các cầu thủ Việt kiều nếu đủ khả năng và có quốc tịch" - Phó chủ tịch Trần Anh Tú nêu quan điểm.