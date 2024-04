7 người chết, 3 người bị thương

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-4, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền



số 3 của Nhà máy Xi măng Yên Bái (đơn vị trực thuộc Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) đã xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng làm 7 công nhân (CN) tử vong và 3 CN khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các CN đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Bất cẩn gây hậu quả tang thương

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái, cho biết theo lịch sản xuất, từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút hằng ngày, đơn vị cho dừng hoạt động các lò quay nghiền do vào giờ cao điểm của điện lực khuyến cáo cần sử dụng tiết kiệm điện. Vào thời điểm này, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh L.M.C. làm trưởng ca tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền (dự kiến 90 phút).

Theo quy trình an toàn lao động sau khi ngắt điện, thợ sẽ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Tuy nhiên, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện làm động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động khiến dịch chuyển lò nghiền, cuốn các CN đang thao tác sửa chữa, làm 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: N.V.T., N.V.Th., M.T.H., cùng trú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình; L.M.C., trú tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình; P.X.T., xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình; Ph.N.L., N.D.M., cùng trú TP Yên Bái. 3 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là N.V.T., trú tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình; Ph.M.D., trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình và P.N.L., trú tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy thăm hỏi các nạn nhân bị thương Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Ngay sau khi xảy ra vụ việc TNLĐ đặc biệt nghiêm trọng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo việc cứu chữa nạn nhân, khắc phục sự cố. Ông Trần Huy Tuấn cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra tai nạn.

Đồng thời, chỉ đạo tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định. "Hiện tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo tỉnh xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình nạn nhân, đồng thời sẽ chỉ đạo các bên liên quan chăm lo tới đời sống của các nạn nhân, gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này" - ông Tuấn bày tỏ.

Tập trung cứu chữa các nạn nhân

Trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động tối đa phương tiện, nhân lực chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân để có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất. Ông Duy cũng động viên gia đình các bệnh nhân yên tâm chăm sóc người bệnh, đồng thời mong muốn các bệnh nhân cùng gia đình chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp khi không may để xảy ra tai nạn đáng tiếc trong quá trình lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giao các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Yêu cầu Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động. Qua vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động, vệ sinh, bảo đảm an toàn môi trường làm việc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, trước mắt tập trung cứu chữa 3 người bị thương ở mức cao nhất; đề nghị cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết hậu sự cho người tử nạn. Các huyện, thành phố có người tử vong tổ chức các đoàn đến hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng phong tục tập quán.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Nhà máy Xi măng Yên Bái tiếp tục duy trì sản xuất, đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác điều tra, khám nghiệm. Trước mắt, mỗi nạn nhân tử nạn được hỗ trợ 228 triệu đồng (công ty hỗ trợ 200 triệu đồng, tỉnh Yên Bái hỗ trợ 18 triệu đồng, huyện hỗ trợ 10 triệu đồng). Người bị thương được hỗ trợ 56 triệu đồng (công ty hỗ trợ 50 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng, huyện hỗ trợ 2 triệu đồng).

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22-4, gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.