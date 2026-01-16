HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

7 vị trí nào tại trung tâm TPHCM sẽ "khoác áo mới" sau ngày 10-2?

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang 7 vị trí trên địa bàn thành phố.

Ngày 16-1, UBND TPHCM có văn bản gửi các đơn vị về việc triển khai thực hiện chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và thi công.

7 vị trí nào tại trung tâm TPHCM sẽ "khoác áo mới" sau ngày 10-2? - Ảnh 1.

Khu vực trước Chợ Bến Thành

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, gồm: khu vực Quảng trường trước Chợ Bến Thành; vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng; vòng xoay Hồ Con Rùa; đường Nguyễn Huệ; đường Đồng Khởi; đường Hàm Nghi; đường Hai Bà Trưng.

Thời gian thi công từ ngày 17-1, hoàn thành trước ngày 10-2-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các phường Sài Gòn, Bến Thành, Xuân Hòa và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức và triển khai thực hiện chỉnh trang theo phương án đề xuất của công ty này.

Đồng thời, giao Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ UBND 3 phường nói trên và các sở, ngành trong quá trình lấy ý kiến của các cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu các công trình trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, khu vực Quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

