Yêu cầu đẩy nhanh chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh tại phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Yêu cầu đẩy nhanh chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh tại phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Đề án chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định.

Văn Phòng UBND TP HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường trong cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định (quận 8 cũ).

img

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành và 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định khẩn trương triển khai Đề án chỉnh trang khu vực ven kênh rạch, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ trong năm 2025

Sau khi nghe báo cáo của các phường và ý kiến của các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP kết luận: thời gian qua, thành phố đã có nhiều cuộc họp để chỉ đạo triển khai Đề án được phê duyệt tại Quyết định 3303/QĐ-UBND ngày 27-6-2025.

Một số kết quả bước đầu đã đạt được, tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm ở nhiều hạng mục như lập kế hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, đề xuất chủ trương đầu tư và kế hoạch đấu giá đất do Nhà nước quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành, cùng lãnh đạo 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng thời hạn theo Đề án đã được phê duyệt.

Thành phố thống nhất giao UBND 3 phường khẩn trương lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, cập nhật đầy đủ nội dung Đề án, khu vực phát triển TOD, các chương trình, dự án trọng điểm tại địa bàn, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND TP phê duyệt trong quý I/2026.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các phường và đơn vị liên quan rà soát danh mục 14 dự án đã đề xuất, cùng các dự án còn lại thuộc Đề án. Trong đó, ưu tiên lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi theo từng phường; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy mô dân cư và năng lực triển khai.

Đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch, thành phố thống nhất sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công, tập trung nhân lực và nguồn lực để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2026-2027.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu đề xuất thêm phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với một số dự án chỉnh trang quy mô lớn; rà soát kỹ nhu cầu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội phục vụ Đề án. Hạn hoàn thành trước ngày 30-10-2025.

Sở Xây dựng được giao sớm tham mưu, trình UBND TP ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Đề án, hoàn thành trước ngày 20-10-2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch đấu giá các khu đất liên quan, hoàn thành trước ngày 25-10-2025.

Tin liên quan

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi

(NLĐO)- TP HCM khởi công dự án bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỉ đồng, di dời nhà lụp xụp, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị khu vực quận 8 cũ.

Cầu Hiệp Ân 2 sắp khởi công, kỳ vọng mới cho dự án bờ Bắc kênh Đôi

(NLĐO) - TP HCM chuẩn bị khởi công cầu Hiệp Ân 2, chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi, di dời nhà lụp xụp, cải thiện hạ tầng và giảm ngập khu vực quận 8 cũ.

Dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi khi nào khởi công?

(NLĐO) - Dự án đã chi trả bồi thường khoảng 466 tỉ đồng cho 104 trường hợp bàn giao mặt bằng.

TP HCM UBND TP HCM phường Phú Định phường Chánh Hưng phường Bình Đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo