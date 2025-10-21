Yêu cầu đẩy nhanh chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh tại phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định

Văn Phòng UBND TP HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường trong cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định (quận 8 cũ).

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành và 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định khẩn trương triển khai Đề án chỉnh trang khu vực ven kênh rạch, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ trong năm 2025

Sau khi nghe báo cáo của các phường và ý kiến của các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP kết luận: thời gian qua, thành phố đã có nhiều cuộc họp để chỉ đạo triển khai Đề án được phê duyệt tại Quyết định 3303/QĐ-UBND ngày 27-6-2025.

Một số kết quả bước đầu đã đạt được, tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm ở nhiều hạng mục như lập kế hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, đề xuất chủ trương đầu tư và kế hoạch đấu giá đất do Nhà nước quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành, cùng lãnh đạo 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng thời hạn theo Đề án đã được phê duyệt.

Thành phố thống nhất giao UBND 3 phường khẩn trương lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, cập nhật đầy đủ nội dung Đề án, khu vực phát triển TOD, các chương trình, dự án trọng điểm tại địa bàn, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND TP phê duyệt trong quý I/2026.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các phường và đơn vị liên quan rà soát danh mục 14 dự án đã đề xuất, cùng các dự án còn lại thuộc Đề án. Trong đó, ưu tiên lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi theo từng phường; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy mô dân cư và năng lực triển khai.

Đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch, thành phố thống nhất sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công, tập trung nhân lực và nguồn lực để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2026-2027.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu đề xuất thêm phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với một số dự án chỉnh trang quy mô lớn; rà soát kỹ nhu cầu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội phục vụ Đề án. Hạn hoàn thành trước ngày 30-10-2025.

Sở Xây dựng được giao sớm tham mưu, trình UBND TP ban hành kế hoạch chi tiết triển khai Đề án, hoàn thành trước ngày 20-10-2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch đấu giá các khu đất liên quan, hoàn thành trước ngày 25-10-2025.