Thời sự

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo hoàn thành chỉnh trang đô thị trước Tết nguyên đán 2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - Đẩy nhanh chỉnh trang đô thị trung tâm TPHCM, phấn đấu về đích trước Tết 2026.

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về việc tiếp tục chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo làm nhanh các dự án chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

TPHCM sẽ tiếp tục chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ

Theo đó, Thành ủy đánh giá cao kết quả công trình chỉnh trang đường Lê Lợi, một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng của TPHCM vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền hỗ trợ thực hiện, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

Bí thư Thành ủy nhận định đây là mô hình xã hội hóa hiệu quả, cần tiếp tục nhân rộng, thể hiện sự chung tay, đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển không gian đô thị TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Thành ủy giao Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương làm việc với doanh nghiệp để tiếp tục triển khai chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng.

Trọng tâm là các khu vực, tuyến phố trung tâm có giá trị văn hóa – du lịch như khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, các vòng xoay và những công trình đã xuống cấp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố. Một số công trình sẽ được lựa chọn để triển khai sớm, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo làm nhanh các dự án chỉnh trang đô thị - Ảnh 2.

Đường Lê Lợi mới vừa hoàn thành chỉnh trang

Trước đó, công trình chỉnh trang đường Lê Lợi đã hoàn thành vào ngày 31-12 sau khoảng 20 ngày thi công. Các hạng mục chính gồm cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách; chỉnh trang, sơn sửa các căn nhà phố liền kề và các chung cư dọc hai bên tuyến đường, góp phần làm đẹp diện mạo khu vực trung tâm TPHCM.

