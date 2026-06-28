77 gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại Ngày hội Gia đình công nhân, viên chức, lao động

Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2026), sáng 28-6, LĐLĐ TPHCM tổ chức Ngày hội Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) Thành phố năm 2026 với chủ đề "Gắn kết yêu thương - Lan tỏa nghĩa tình Công đoàn".

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - khẳng định, gia đình có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng các giá trị văn hóa, đạo đức và là hậu phương vững chắc để người lao động yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - phát biểu tại chương trình. Ảnh: DUY PHÚ.

Theo ông Dương Anh Đức, TPHCM đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, yếu tố quyết định là con người, cốt lõi từ gia đình hạnh phúc.

Qua đó, ông đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục chăm lo xây dựng gia đình CNVC-LĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao chất lượng phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết các nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà trẻ, trường học, y tế và thiết chế văn hóa - thể thao. Ngoài ra, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, phát huy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Trước lễ tuyên dương, các gia đình đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như chụp ảnh lưu niệm, tham quan triển lãm ảnh các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2025 cùng các trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập heo...

Các gia đình CNVC-LĐ tham gia các hoạt động, trò chơi tại ngày hội. Ảnh: HUYỀN TRÂN.

Trong khuôn khổ chương trình, các gia đình còn được nghe chuyên đề "CNVC-LĐ Thành phố xây dựng hạnh phúc gia đình trong thời đại mới" do Tiến sĩ Bùi Hồng Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM - trình bày.

Chuyên đề đã phân tích những thách thức trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc trước tác động của chuyển đổi số và nhịp sống hiện đại, đồng thời chia sẻ nhiều giải pháp giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Tuyên dương 77 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu cấp thành phố tại ngày hội. Ảnh: DUY PHÚ.

Tại ngày hội, 77 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu cấp thành phố được tuyên dương. Đây là những gia đình có thành tích nổi bật trong lao động, công tác đồng thời xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nuôi dạy con tốt và tích cực tham gia các phong trào tại cơ quan, đơn vị; gia đình truyền thống có nhiều thế hệ gắn bó, cống hiến cho tổ chức Công đoàn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới...