Lao động

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ

MAI CHI

(NLĐO) - Các buổi nói chuyện chuyên đề do Công đoàn tổ chức đã góp phần trang bị cho lao động nữ các kiến thức cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc

Sáng 12-3, Công đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Hạnh Thông, TPHCM đã phối hợp tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 (8.3.1910 - 8.3.2026) và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự chương trình họp mặt do Công đoàn, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Hạnh Thông, TPHCM tổ chức

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ - Ảnh 2.

Bà Lâm Xuân Hoa, Chủ tịch Công đoàn phường Hạnh Thông, TPHCM, phát biểu ôn lại truyền thống ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ - Ảnh 3.

Các đại biểu nghe nói chuyện chuyên đề "Giữ lửa hôn nhân- Phụ nữ thời đại số tự tin, tỏa sáng"

Tại chương trình, các nữ cán bộ, đoàn viên, hội viên, lao động đã cùng ôn lại truyền thống về ngày quốc tế Phụ nữ và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; thưởng thức các tiết mục văn nghệ và nghe nói chuyện chuyên đề chủ đề "Giữ lửa hôn nhân- Phụ nữ thời đại số tự tin, tỏa sáng" do báo cáo viên Đinh Thị Thu Trang, nguyên phó khoa Dân vận và Công tác xã hội, Học viện Cán bộ TPHCM, trình bày.

Qua buổi nói chuyện, nữ đoàn viên, hội viên, lao động được trang bị các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại số và cuộc sống nhiều áp lực, giúp chị em nâng cao sự tự tin, cân bằng giữa công việc và gia đình, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực trong cuộc sống và lao động…

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 7- LĐLĐ TPHCM, tặng quà cho các nữ cán bộ, đoàn viên, hội viên

Dịp này, ban tổ chức cũng đã tặng quà cho 130 đại biểu nữ tham dự chương trình.

Tại Chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 do Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM tổ chức tại Công ty TNHH May mặc Thái Dương Thế giới, các đoàn viên, lao động tại doanh nghiệp này cũng đã được nghe chuyên gia cung cấp các kiến thức bổ ích về nuôi dạy con ngoan và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ - Ảnh 5.
Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ - Ảnh 6.
Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho lao động nữ - Ảnh 7.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Thái Dương Thế giới tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Bên cạnh đó, tại chương trình, người lao động còn tham gia tọa đàm về tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó giúp cử tri biết về tiểu sử, năng lực, phẩm chất và chương trình hành động của các ứng cử viên để có lựa chọn sáng suốt khi tham gia đợt bầu cử sắp tới.

