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Lao động

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên - lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) – Gần 100 đoàn viên - lao động tham gia hội nghị do Công đoàn phường Sài Gòn tổ chức, tìm hiểu kiến thức về gia đình hạnh phúc và sức khỏe sinh sản

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2026), ngày 24-6, Công đoàn phường Sài Gòn tổ chức hội nghị họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam; triển khai "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TPHCM"; tuyên truyền pháp luật về dân số và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho đoàn viên - lao động .

Chương trình thu hút gần 100 đoàn viên - lao động và cán bộ Công đoàn cơ sở phụ trách công tác nữ công tham dự.

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên - lao động - Ảnh 1.
Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên - lao động - Ảnh 2.

Hơn 100 đoàn viên - lao động và cán bộ Công đoàn cơ sở phụ trách công tác nữ công tham gia hội nghị do Công đoàn phường Sài Gòn tổ chức

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Như Cát Tường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường - đã ôn lại ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam, ngày tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên - lao động - Ảnh 3.

Bà Hồ Như Cát Tường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường - phát biểu tại hội nghị

Theo bà Hồ Như Cát Tường, gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng, giáo dục các thế hệ mà còn là nền tảng hình thành nhân cách con người, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc và góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững. "Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên một cộng đồng hạnh phúc. Vì vậy, việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc cần bắt đầu từ sự yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình" - Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn nhấn mạnh.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên Phó Trưởng Ban Nữ công - LĐLĐ TPHCM, đã triển khai những nội dung trọng tâm của "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP". Báo cáo viên tập trung phân tích các tiêu chí về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy trách nhiệm của các thành viên trong gia đình; thực hiện bình đẳng giới; xây dựng mối quan hệ yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và phòng ngừa bạo lực gia đình.

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Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên - lao động - Ảnh 5.

Các báo cáo viên chia sẻ kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản tại hội nghị

Qua trao đổi, đoàn viên - lao động được tiếp cận nhiều nội dung thiết thực liên quan kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như cách ứng xử tích cực để giữ gìn sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, ThS Trần Thị Hồng - Phó Trưởng Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Chi cục Dân số TP HCM, đã phổ biến các quy định pháp luật về công tác dân số; cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp phòng ngừa một số bệnh thường gặp.

Không khí hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, trao đổi trực tiếp từ đoàn viên - lao động liên quan sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe gia đình, kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con cái và các giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc. Những thắc mắc đã được các báo cáo viên giải đáp cụ thể, sát với nhu cầu thực tế, giúp người tham dự nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc cho đoàn viên - lao động - Ảnh 6.

Hoạt động trao sen đá hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động

Dịp này, hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động, Công đoàn phường Sài Gòn đã trao tặng gần 100 chậu sen đá cho đoàn viên Công đoàn cơ sở. 

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