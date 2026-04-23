8 bước để xe buýt kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TP phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12-2026.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất 8 bước để mở tuyến xe buýt kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Xây dựng về việc xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Căn cứ quy định tại Nghị định 158/2024, việc mở tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc cuối tại khu vực cảng hàng không phải được thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi triển khai.

Thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Cảng vụ hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Sân bay Tân Sơn Nhất khảo sát thực tế hạ tầng tại sân bay Long Thành, đồng thời xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối hai sân bay.

Sau khi lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị liên quan, đến nay phương án đã được hoàn chỉnh, làm cơ sở trình UBND TPHCM xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo đề xuất, lộ trình triển khai gồm 8 bước. Trước ngày 30-4-2026, UBND TPHCM sẽ có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về phương án. Dự kiến trước ngày 15-6-2026, Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức để làm cơ sở triển khai.

Các bước tiếp theo bao gồm công bố danh mục mạng lưới tuyến, tiêu chí lựa chọn đơn vị vận tải; phát hành hồ sơ mời thầu; hoàn tất lựa chọn đơn vị vận hành; ký hợp đồng đặt hàng và chuẩn bị phương tiện.

Theo kế hoạch, đến trước ngày 21-11-2026, các đơn vị vận tải sẽ hoàn tất việc chuẩn bị đội xe. Các tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ tháng 12-2026.

Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị UBND TP sớm có văn bản gửi Bộ Xây dựng để lấy ý kiến theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo hệ thống vận tải hành khách công cộng kết nối hai sân bay được vận hành đồng bộ khi đi vào khai thác.