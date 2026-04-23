HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

8 bước để xe buýt kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất mở tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TP phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12-2026.

Đề xuất 8 bước mở tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất 8 bước để mở tuyến xe buýt kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Xây dựng về việc xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Căn cứ quy định tại Nghị định 158/2024, việc mở tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc cuối tại khu vực cảng hàng không phải được thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi triển khai.

Thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Cảng vụ hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Sân bay Tân Sơn Nhất khảo sát thực tế hạ tầng tại sân bay Long Thành, đồng thời xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối hai sân bay.

Sau khi lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị liên quan, đến nay phương án đã được hoàn chỉnh, làm cơ sở trình UBND TPHCM xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo đề xuất, lộ trình triển khai gồm 8 bước. Trước ngày 30-4-2026, UBND TPHCM sẽ có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về phương án. Dự kiến trước ngày 15-6-2026, Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức để làm cơ sở triển khai.

Các bước tiếp theo bao gồm công bố danh mục mạng lưới tuyến, tiêu chí lựa chọn đơn vị vận tải; phát hành hồ sơ mời thầu; hoàn tất lựa chọn đơn vị vận hành; ký hợp đồng đặt hàng và chuẩn bị phương tiện.

Theo kế hoạch, đến trước ngày 21-11-2026, các đơn vị vận tải sẽ hoàn tất việc chuẩn bị đội xe. Các tuyến xe buýt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ tháng 12-2026.

Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị UBND TP sớm có văn bản gửi Bộ Xây dựng để lấy ý kiến theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo hệ thống vận tải hành khách công cộng kết nối hai sân bay được vận hành đồng bộ khi đi vào khai thác.

Tin liên quan

Đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 là "nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành"

(NLĐO)- Khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vẫn gặp nhiều khó khăn.

VIDEO: Mừng giảm tải, lo đi xa khi chuyển bay quốc tế sang sân bay Long Thành

(NLĐO) - Trước kế hoạch chuyển chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành, người dân đặt nhiều kỳ vọng song vẫn còn lo ngại về quãng đường di chuyển.

Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

(NLĐO)- ACV đề xuất phương án chuyển dần chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành trong năm 2027.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo