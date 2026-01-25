HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thu hồi sữa Aptamil nhiễm độc tố, Việt Nam vào cuộc

N.Dung

(NLĐO) - Liên quan việc thu hồi sữa Aptamil tại Anh và châu Âu do nguy cơ nhiễm độc tố, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát, kiểm soát lưu hành tại Việt Nam.

Liên quan việc một số lô sữa công thức Aptamil dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị thu hồi khẩn cấp tại Vương quốc Anh và châu Âu do nguy cơ nhiễm độc tố gây hại, tối 25-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), yêu cầu tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử.

Thu hồi sữa Aptamil nhiễm độc tố, Việt Nam rà soát trong nước - Ảnh 1.

Sản phẩm sữa Aptamil trên thị trường. Ảnh minh họa

Cùng 25-1, Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, cảnh báo đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g.

Theo văn bản do ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành, ngày 23-1, Tập đoàn Danone (Pháp) đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh, do phát hiện nhiễm cereulide - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sữa bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula, đóng gói 800g, hạn sử dụng trước ngày 31-10-2026. Ngày 24-1, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) cũng đã phát đi cảnh báo công khai về vụ việc.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong nước, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất.

Thu hồi sữa Aptamil nhiễm độc tố, Việt Nam rà soát trong nước - Ảnh 4.

Yêu cầu rà soát sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất

Trường hợp có sản phẩm lưu hành tại Việt Nam, cơ quan chức năng phải làm việc với đơn vị công bố, yêu cầu thông báo tới các nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; đồng thời báo cáo số lượng nhập khẩu, tiêu thụ, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sữa nêu trên, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 31-1-2026.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn giao dịch, website bán hàng phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa Aptamil bị thu hồi (nếu có), gỡ bỏ thông tin sản phẩm không bảo đảm chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Tập đoàn Danone, đơn vị sở hữu thương hiệu Aptamil, cho biết các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại Ireland, theo cảnh báo từ Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) về khả năng nhiễm cereulide, loại độc tố gây hại gan và không thể tiêu diệt bằng cách đun nấu thông thường.

Dù được sản xuất tại Ireland, FSAI khẳng định các lô sữa này không được phân phối trong nước mà xuất khẩu sang Anh, nhiều quốc gia EU và một số thị trường khác; vụ việc đã được báo cáo lên Ủy ban châu Âu.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ một nguyên liệu thô là dầu ARA nhập khẩu từ Trung Quốc, bị nhiễm cereulide trước khi đưa vào sản xuất sữa công thức. Trước đó, nguyên liệu này cũng khiến một số lô sữa công thức dòng SMA của Nestlé phải thu hồi hồi đầu tháng 1.

Tin liên quan

Trung Quốc thu hồi sữa nhiễm chất gây ung thư

(NLĐO)- Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh thu hồi sữa bột dành cho trẻ em của Công ty Ava Dairy tại tỉnh Hồ Nam do hàm lượng chất gây ung thư aflatoxin trong đó quá cao.

Bóc trần loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả

(NLĐO) - Hàng loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, quảng cáo thổi phồng, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng đã bị phanh phui.

Sữa ByHeart nhiễm khuẩn: Cảnh báo người tiêu dùng Việt

(NLĐO) - Một số sàn thương mại điện tử tại Việt Nam có kinh doanh sữa ByHeart. Cục An toàn thực phẩm đề nghị gỡ bỏ để bảo vệ người tiêu dùng.

trẻ sơ sinh an toàn thực phẩm sữa công thức sữa nhiễm khuẩn sữa bột thu hồi sữa Sữa Aptamil sữa Aptamil Infant Formula
