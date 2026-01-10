HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi, tiêu hủy kem thoa da có nhãn gây hiểu nhầm là thuốc

D.Thu

(NLĐO) - Mẫu kem Tiacortisol thoa da chứa Propylparaben không kê khai, nhãn ghi gây hiểu nhầm là thuốc, vừa bị yêu cầu thu hồi và tiêu hủy.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 2 lô kem dưỡng ẩm Tiacortisol của Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh (lô D5A, đường số 9, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, TPHCM) do vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm.

Thu hồi, tiêu hủy kem thoa da có nhãn gây hiểu nhầm là thuốc - Ảnh 1.

Kem thoa da Tiacortisol vừa bị yêu cầu thu hồi

Quyết định được đưa ra căn cứ công văn kèm kết quả kiểm nghiệm của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đối với 2 lô sản phẩm Kem thoa da Tiacortisol - hộp 1 lọ 8g, gồm: lô C3105 (NSX 16-9-2023, HSD 15-9-2026) và lô C3111 (NSX 8-11-2024, HSD 7-11-2027).

Mẫu mỹ phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy tại nhà thuốc trên phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử chứa Propylparaben – thành phần không có trong công thức được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố. Nhãn sản phẩm ghi "TiA Cortisol" gây hiểu nhầm là thuốc, trong khi công ty chỉ kê khai Methylparaben. Thực tế sản xuất theo công thức áp dụng lại sử dụng cả Methylparaben và Propylparaben.

Trước các vi phạm trên, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô kem thoa da Tiacortisol (số tiếp nhận Phiếu công bố 004937/20/CBMP-HCM) do công thức không đúng hồ sơ công bố và nhãn gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc buôn bán, tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô vi phạm; đồng thời kiểm tra, giám sát và xử lý đơn vị không chấp hành.

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt quy định và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 31-1. Sở Y tế TPHCM thực hiện giám sát việc thu hồi, kiểm tra chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý vi phạm, báo cáo Cục trước ngày 23-2.

Methylparaben và Propylparaben là chất bảo quản gốc paraben, thường dùng để ngăn vi khuẩn, nấm mốc, kéo dài hạn sử dụng trong mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. Một số người có thể bị kích ứng da, và nghiên cứu cảnh báo nguy cơ khi tiếp xúc liều cao lâu dài, khiến các sản phẩm "không chứa paraben" ngày càng được quan tâm.

Tin liên quan

Tiêu hủy hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm ở Quảng Trị

Tiêu hủy hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau cuộc rà soát của lực lượng chức năng, hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm tại Quảng Trị đã bị xử lý trong một buổi sáng, theo đúng quy định.

Bộ Y tế mở đợt cao điểm chống thuốc, mỹ phẩm giả

(NLĐO) – Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội dịp Tết 2026.

Giật mình mỹ phẩm "đội lốt"

Vụ buôn lậu và thay đổi nguồn gốc hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu mới đây khiến không ít người dùng lo sợ

thu hồi Cục Quản lý dược mỹ phẩm tiêu huỷ kem bôi da kem thoa da hiểu nhầm sản phẩm là thuốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo