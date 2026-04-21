Giáo dục

8 học sinh tiểu học ở TPHCM lập nhóm nói xấu, vu khống bạn cùng lớp: Nhà trường báo cáo gì?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo phản ánh, một nhóm học sinh gồm 8 em lập nhóm nói xấu, vu khống một bạn nữ cùng lớp. Đáng tiếc, những học sinh này chỉ mới ở độ tuổi tiểu học

Những ngày qua, lan truyền nhiều bài đăng trên mạng xã hội của một phụ huynh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Phú Thạnh-TPHCM) về sự việc một nhóm học sinh gồm 8 em lập nhóm và cùng viết giấy nói xấu, vu khống bạn cùng lớp. Những học sinh này thuộc lớp 5/4, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Nội dung các bài đăng của phụ huynh thể hiện "Thấy con đi học về, khóc rồi không chịu đi học nữa. Hỏi thì con không chịu nói. Lục cặp ra thấy tờ giấy, nghe nói là một đứa phát động cả lớp, mỗi đứa viết một tờ như thế này. Mấy tờ kia thì không biết nội dung sao...Cái này không hội đồng bạo lực chân tay mà là bạo lực tinh thần có tổ chức". 

8 học sinh tiểu học lập nhóm nói xấu, vu khống bạn cùng lớp: Nhà trường báo cáo gì? - Ảnh 1.

Nội dung tờ giấy với những ngôn từ không phù hợp của nhóm học sinh lớp 5/4 (Đã che những từ ngữ không phù hợp)

Theo thông tin được chia sẻ, tờ giấy có ghi những nội dung với ngôn từ không phù hợp, thậm chí thô tục với nội dung nói xấu, nhận xét không phù hợp về em D.M, cũng là học sinh lớp 5/4, là con của phụ huynh trên.

Phụ huynh này sau đó đã phản ánh đến nhà trường nhưng không nhận được phản hồi hợp lý từ phía nhà trường và phụ huynh các em học sinh có liên quan trong sự việc. Cụ thể" Các phụ huynh không cho con xin lỗi bé D.M khi có cha mẹ các bên. Ban giám hiệu nhà trường, cô hiệu trưởng nói như vậy cũng hợp lý. Nhưng khi tôi yêu cầu cô hiệu trưởng cam kết, nếu không cho xin lỗi công khai có phụ huynh, cha mẹ không răn đe chế tài thì hết năm học lên cấp II nếu như lại học chung trường tụi nó thù ghét cá nhân, cô lập hội đồng bạo lực con tôi, cô hiệu trưởng có dám chịu trách nhiệm không. Thì cô không dám cam kết..."

8 học sinh tiểu học lập nhóm nói xấu, vu khống bạn cùng lớp: Nhà trường báo cáo gì? - Ảnh 2.

Bài đăng của phụ huynh về sự việc sau khi không nhận được cách giải quyết thỏa đáng từ nhà trường

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã có báo cáo về kết quả giải quyết sự việc xảy ra tại lớp 5/4. 

Theo đó, sáng thứ 2, ngày 13-4, sau khi tiếp nhận sự việc có tờ giấy ghi các câu với nội dung nói xấu, nhận xét không phù hợp về bạn D.M lớp 5/4, ngay chiều thứ 2, Ban giám hiệu nhà trường đã mời cha, mẹ của em D.M và em D.M vào trao đổi để nắm sự việc. Buổi trao đổi có Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4 cùng tham dự.

Từ sáng 13-4, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4 đã xác minh sự việc thông qua trao đổi với nhóm bạn của D.M để xác định các học sinh có liên quan. Nhà trường yêu cầu các học sinh có liên quan làm bản tường trình sự việc, có chữ ký của phụ huynh và nộp lại cho Ban giám hiệu.

Nghiên cứu các bản tường trình của học sinh kết hợp với các thông tin qua trao đổi, hỏi đáp để xác định mức độ vi phạm và đánh giá chính xác lỗi của từng cá nhân có liên quan.

Từ ngày thứ 4, 15-4 đến sáng thứ 7 ngày 18-4, nhà trường đã mời phụ huynh của các bạn học sinh có vi phạm đến trao đổi sự việc (mời riêng từng gia đình). Buổi làm việc có Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4, cha, mẹ học sinh và học sinh có vi phạm.

Trong các buổi làm việc, từng bạn học sinh đã nhận ra lỗi sai của mình, xin lỗi cha, mẹ, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, Ban giám hiệu nhà trường và hứa sẽ không tái phạm. Cha mẹ học sinh đồng thuận với việc học sinh có lỗi sai thì phải nhận lỗi và phải chịu trách nhiệm về lỗi của mình. Phụ huynh cũng đồng ý với xử lý của nhà trường về việc ghi nhận hạnh kiểm của học sinh trong thời điểm này và hứa sẽ quan tâm, nhắc nhở, giáo dục con tốt hơn, phối hợp cùng nhà trường giáo dục các bé trong thời gian tới. Nhà trường cũng động viên học sinh ổn định tinh thần để tập trung ôn và thi cuối năm.

Có cha mẹ học sinh đã chở con tới nhà bạn D.M xin lỗi bạn và trao đổi cùng phụ huynh bạn D.M. Sau đó, các bạn học sinh đã gặp bạn D.M và xin lỗi bạn D.M có bạn còn mua quà tặng cho D.M và các bạn lại tiếp tục chơi với nhau.

Chiều thứ 7, ngày 18-4, cha, mẹ bạn D.M có tới gặp hiệu trưởng và đề nghị nhà trường tổ chức buổi xin lỗi công khai, có cha, mẹ bạn D.M, giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường tham dự và các bạn học sinh có vi phạm (có thể có hoặc không có cha, mẹ của các bạn cùng tham dự) xin lỗi bạn D.M. "Nhà trường thông báo việc này đến cha mẹ học sinh của các bạn có liên quan và các phụ huynh không đồng thuận việc này"- báo cáo thể hiện. 

Sáng thứ 2, ngày 20-4, trong giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4 đã tổ chức cho các bạn xin lỗi bạn D.M tại lớp, có sự chứng kiến của cô phó hiệu trưởng và cô Tổng phụ trách Đội. Trong sáng 20-4, hiệu trưởng nhà trường cũng mời cha, mẹ của bạn D.M tới để thông báo kết quả giải quyết sự việc.

Theo Hiệu trưởng Lương Thị Thanh Lý, thông qua sự việc này, nhà trường đã tăng cường giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, xây dựng môi trường học đường thân thiện, tôn trọng và tích cực; đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường nâng cao ý thức trong lời nói, hành vi, đặc biệt trong các mối quan hệ bạn bè. Nhắc nhở học sinh về tác hại của việc nói xấu, lan truyền thông tin tiêu cực, hướng dẫn cách giải quyết mâu thuẫn tích cực, không gây tổn thương cho bạn. Phát huy vai trò của cán bộ lớp trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo giáo viên khi có dấu hiệu phát sinh mâu thuẫn.

Nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội tiếp tục theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Trao đổi với học sinh (nếu cần thiết) để nắm bắt tâm lý, kịp thời uốn nắn nếu có biểu hiện chưa phù hợp; phối hợp với phụ huynh trong việc theo dõi, giáo dục học sinh tại gia đình.


TPHCM: Hiệu trưởng không thể "vô can" nếu để xảy ra bạo lực học đường

TPHCM: Hiệu trưởng không thể "vô can" nếu để xảy ra bạo lực học đường

