Sức khỏe

8 năm hiếm muộn và cái kết viên mãn mùa xuân 2026

D.Thu

(NLĐO) - Sau 8 năm điều trị hiếm muộn, cặp vợ chồng U40 lần đầu đón Tết bên con đầu lòng, khép lại hành trình dài chờ đợi.

Mùa xuân năm nay, căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ng. (36 tuổi) và anh Trần Văn Nh. (39 tuổi), ở Ninh Bình, rộn ràng hơn mọi năm. Sau 8 năm hiếm muộn, họ lần đầu đón Tết bên con gái nhỏ.

8 năm hiếm muộn và cái kết viên mãn mùa xuân 2026 - Ảnh 2.

Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng anh Nh. sau hành trình dài đón được con yêu. Ảnh: NVCC

Kết hôn năm 2017, cuộc sống của cặp vợ chồng công nhân trẻ có nhiều lo toan nhưng nỗi trăn trở lớn nhất của anh chị là chưa có con. Những câu hỏi vô tình từ người xung quanh dần trở thành áp lực.

Kết quả thăm khám cho thấy anh Nh. bị tinh trùng yếu, khả năng thụ thai tự nhiên thấp. Sau thời gian điều trị nội khoa không hiệu quả, năm 2022, họ quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Từ tháng 6-2022, chuỗi ngày đi lại giữa Ninh Bình và Hà Nội bắt đầu. Trong giai đoạn 2022–2023, chị Ngọ trải qua 6 lần chuyển phôi thai. Có lần đậu thai nhưng không giữ được, có lần thất bại hoàn toàn. Trong quá trình này, chị còn phải phẫu thuật xử lý nhiều vấn đề phụ khoa, khiến chi phí điều trị tăng cao so với thu nhập eo hẹp của hai vợ chồng.

Cuối năm 2022, phôi thai gần hết, kinh tế khó khăn, cơ hội tiếp tục IVF gần như dừng lại. Đầu năm 2024, anh chị trở thành một trong 10 gia đình nhận hỗ trợ toàn bộ chi phí IVF từ chương trình "Tuần lễ Vàng" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Chương trình hướng tới các gia đình khó khăn, giúp giảm chi phí IVF – hạng mục tốn kém trong điều trị hiếm muộn.

Tháng 7-2024, hành trình IVF được nối lại. Sau lần chuyển phôi thứ 7 thất bại vào tháng 9 cùng năm, đến tháng 3-2025, chị Ng. thực hiện lần chuyển phôi thứ 8 và đậu thai. Dù thai kỳ nhiều khó khăn, tháng 11-2025, bé gái Trần Ngọc D.A chào đời khỏe mạnh.

Tết Bính Ngọ năm 2026 là mùa xuân đầu tiên của gia đình nhỏ. Trong căn nhà rộn ràng tiếng trẻ thơ, vợ chồng chị không giấu được niềm vui khi lần đầu đón Tết trọn vẹn bên con sau nhiều năm mong mỏi.

img

Bác sĩ thực hiện thủ thuật điều trị hiếm muộn. Ảnh: Tâm An

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết điều trị hiếm muộn, thực hiện IVF là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, niềm tin và tuân thủ phác đồ. Không ít trường hợp phải trải qua nhiều lần thất bại trước khi đạt kết quả.

Theo đại diện bệnh viện, đơn vị đang triển khai chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026", hỗ trợ 50% chi phí cho một số kỹ thuật IVF đến ngày 8-3. Bệnh viện cũng duy trì hoạt động chuyên môn trong dịp Tết, do một số giai đoạn điều trị hiếm muộn không thể trì hoãn.

Tin liên quan

Một cơ sở điều trị hiếm muộn ở TP HCM bị phạt hơn 200 triệu đồng

Một cơ sở điều trị hiếm muộn ở TP HCM bị phạt hơn 200 triệu đồng

(NLĐO) - Với nhiều hành vi vi phạm như người hành nghề không đăng ký theo quy định, vượt quá phạm vi chuyên môn..., cơ sở này bị xử phạt 213 triệu đồng.

Hiếm muộn vì quai bị, người cha 8X bất ngờ đón cặp song sinh

(NLĐO) - Hiếm muộn do biến chứng quai bị và hội chứng Klinefelter, người đàn ông 8X vẫn đón song thai nhờ ca vi phẫu tinh hoàn thành công.

Kỳ tích sau 21 năm điều trị hiếm muộn nhờ “phép màu” IVF Tâm Anh

Hơn hai thập kỷ từ Bắc vào Nam chữa hiếm muộn không thành, chị Trang đã sinh con trai khỏe mạnh nhờ điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Hệ thống BVĐK Tâm Anh

vô sinh hiếm muộn Điều trị hiếm muộn Vô sinh hiếm muộn chi phí điều trị hiếm muộn
