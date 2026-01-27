HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc: Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà"

Yến Anh

(NLĐO)- Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức tối 28-1 nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28-1-1941 - 28-1-2026)

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28-1-1941 - 28-1-2026), chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức tại 4 điểm cầu: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TPHCM.

- Ảnh 1.

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức tối 28-1 nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28-1-1941 - 28-1-2026)

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, truyền hình trực tiếp tối ngày 28-1 trên kênh VTV1.

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" tái hiện mốc Pác Bó và quá trình đặt nền đường lối cách mạng giúp người xem thấm thía độc lập là thành quả của tự lực - tự cường, của sức mạnh quy tụ và sự hi sinh.

Từ "điểm khởi đầu Pác Bó", lòng yêu nước được khơi dậy bằng rung động trước trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dấn thân của thế hệ đi trước, để mỗi người Việt Nam hôm nay thêm trân trọng và ý thức gìn giữ.

Chương trình không chỉ "kể lại lịch sử" mà nhấn mạnh bài học về phương pháp muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định; muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội.

Kết cấu cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo mạch tư duy "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại", gồm 3 chương: "Đôi tay vạch đường", "Vòng tay Nhân dân" và "Giương cao ngọn cờ".

Chương 1 - "Đôi tay vạch đường": Nhấn mạnh khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Nội dung của chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ - xác định kẻ thù - chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng - quyết sách - phương pháp, nơi "đôi tay" của Người vạch ra con đường đi cho dân tộc.

Chương 2 - "Vòng tay Nhân dân": Làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được Nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương 3 - "Giương cao ngọn cờ": Khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: Chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

4 điểm cầu được thiết kế theo mô hình "mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ". Điểm mới của phần thể hiện mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một "đường dây".

Hình tượng xuyên suốt là "Đôi bàn tay". Đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai. Một biểu tượng giản dị nhưng đủ mạnh để kết nối lịch sử với hiện tại.

Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu.

Tin liên quan

Cầu truyền hình quốc gia "Vang mãi khúc khải hoàn"

Cầu truyền hình quốc gia "Vang mãi khúc khải hoàn"

(NLĐO)- Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" mừng 50 năm thống nhất đất nước

hồ chí minh cầu truyền hình Pác Bó
