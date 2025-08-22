Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sống lại những khoảnh khắc lịch sử

Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" là một trong những chương trình đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Cầu truyền hình "Thời cơ vàng" tại điểm cầu Hà Nội

Chương trình không chỉ tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc mà còn giúp khán giả sống lại và cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Được dàn dựng công phu, cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; và Bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ

Điểm cầu Huế

Chương trình gồm ba chương "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ"; "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công", đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử.

Khán giả được cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng ta, làm nên "Thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Bên cạnh đó là hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại như Điện Biên Phủ và công cuộc Đổi mới, đến với một Việt Nam hiện tại, đứng trước "Thời cơ vàng" mới của sự phát triển và hội nhập...

Điểm cầu TPHCM

Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước.

Đó là bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ mạnh mẽ, từng khiến thế giới nghiêng mình tại Hội nghị Paris; Đại tá - Anh hùng Tư Cang, người đứng đầu Cụm Tình báo H63 huyền thoại; Đại tá - Nhạc sĩ Doãn Nho, người đã viết nên những bài hát làm rực cháy trái tim bao thế hệ; Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bà Tôn Nữ Thị Ninh - những người đã sống và cống hiến qua các thời khắc chuyển mình của đất nước.

Họ sẽ kể chúng ta nghe về những ngày tháng Tám rực rỡ, về những giấc mơ cháy bỏng, về những hy sinh thầm lặng. Khán giả sẽ thấy lịch sử không phải là những trang sách khô khan, mà là những câu chuyện sống động, chạm vào trái tim.

Bên cạnh đó, cầu truyền hình "Thời cơ vàng" không chỉ là một chương trình chính luận mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh. Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping và hệ thống màn LED đa chiều, mang lại trải nghiệm chân thực.