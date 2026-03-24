Kinh tế

9 doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt gần 580 triệu đồng

Thùy Linh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng vừa quyết định xử phạt gần 580 triệu đồng đối với 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Đồng Tháp.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đội quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm về nhãn hàng hóa, tổng trị giá tang vật vi phạm 515 triệu đồng.

Phạt doanh nghiệp vàng tại Đồng Tháp gần 580 triệu đồng vì hàng giả mạo nhãn hiệ - Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra vi phạm. Ảnh: Đội quản lý thị trường số 6, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 64 ngày 13-5-2025 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường vàng.

Từ ngày 24-1 đến ngày 10-3-2026, Đội đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phước Tây, các xã Gia Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Tịnh An thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Phạt 9 doanh nghiệp vàng vì vi phạm giả mạo nhãn hiệu

Thực tế hoạt động kiểm tra, phát hiện các doanh nghiệp này đang buôn bán các sản phẩm vàng trang sức như bông, cà rá, mặt dây chuyền, vòng khóa… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu "của CHANEL"; nhãn hiệu của Công ty "GIANNI VERSACE S.r.L" và các sản phẩm vòng xoàn, dây 18, vòng Ximen... vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Đội QLTT số 6 đã thực hiện thủ tục tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa này để tiếp tục xác minh, xử lý.

Sau khi tiếp nhận văn bản của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm trên là hàng giả mạo nhãn hiệu; Đội hoàn chỉnh hồ sơ trình Chi cục trưởng Chi cục QLTT ban hành 1 Quyết định, Đội trưởng ban hành 8 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền gần 580 triệu đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm 515 triệu đồng.

Cùng với đó, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy đối với các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, buộc thu hồi và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định pháp luật trước khi tiếp tục lưu thông đối với hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Hiện, tất cả các doanh nghiệp đã thực hiện xong Quyết định xử phạt.

VIDEO: Cuối ngày 23-3, giá vàng miếng SJC tăng trở lại 4 triệu đồng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại 4 triệu đồng, từ mức thấp nhất trong ngày là 162 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 24-3: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau nhiều ngày giảm sâu liên tiếp, giá vàng hôm nay (24-3) đã đảo chiều đi lên, trong bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sáng 24-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp gần 2 triệu đồng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp khi giá thế giới phục hồi hàng trăm USD/ounce, bỏ xa vùng 4.300 USD.

