9 doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt gần 580 triệu đồng

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đội quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm về nhãn hàng hóa, tổng trị giá tang vật vi phạm 515 triệu đồng.

Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 64 ngày 13-5-2025 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường vàng.

Từ ngày 24-1 đến ngày 10-3-2026, Đội đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phước Tây, các xã Gia Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Tịnh An thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Phạt 9 doanh nghiệp vàng vì vi phạm giả mạo nhãn hiệu

Thực tế hoạt động kiểm tra, phát hiện các doanh nghiệp này đang buôn bán các sản phẩm vàng trang sức như bông, cà rá, mặt dây chuyền, vòng khóa… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu "của CHANEL"; nhãn hiệu của Công ty "GIANNI VERSACE S.r.L" và các sản phẩm vòng xoàn, dây 18, vòng Ximen... vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Đội QLTT số 6 đã thực hiện thủ tục tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa này để tiếp tục xác minh, xử lý.

Sau khi tiếp nhận văn bản của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ xác định các sản phẩm trên là hàng giả mạo nhãn hiệu; Đội hoàn chỉnh hồ sơ trình Chi cục trưởng Chi cục QLTT ban hành 1 Quyết định, Đội trưởng ban hành 8 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền gần 580 triệu đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm 515 triệu đồng.

Cùng với đó, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy đối với các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, buộc thu hồi và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định pháp luật trước khi tiếp tục lưu thông đối với hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Hiện, tất cả các doanh nghiệp đã thực hiện xong Quyết định xử phạt.