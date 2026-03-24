Sáng 24-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp gần 2 triệu đồng

Sáng 24-3, giá vàng miếng SJC được các Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, niêm yết lên 164,9 triệu đồng/lượng mua vào, 167,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Nếu so với mức đáy hôm qua 162 triệu đồng, mỗi lượng vàng đã phục hồi gần 6 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% sáng nay cũng được Công ty SJC giao dịch tăng lên mức 164,7 triệu đồng/lượng mua vào, 167,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số thương hiệu vàng khác như PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, DOJI bán vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC, thậm chí cao hơn.

Bảo Tín Minh Châu bán ra vàng nhẫn trơn ở mức quanh 165,5 triệu đồng/lượng mua vào, 168,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn cả vàng miếng SJC.

Giá vàng biến động rất mạnh những ngày qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.355 USD/ounce, giảm khoảng 80 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Tuy nhiên, nếu so với mức thấp nhất trong phiên hôm qua vùng 4.100 USD/ounce, giá vàng đã tăng hơn 250 USD.

Giá vàng đi lên trở lại cùng với bạc, chứng khoán, khi giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, liên quan tới "tối hậu thư Hormuz" cuối tuần trước. Theo ông Donald Trump, Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" trong hai ngày qua nhằm giải quyết xung đột.

Nguồn: công ty SJC

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), nhận định việc dự báo giá vàng hiện nay trở nên khó khăn hơn trước. Cấu trúc thị trường đã thay đổi với sự tham gia lớn của các quỹ đầu cơ, quỹ ETF và dòng vốn ngắn hạn, điều này khiến vàng không còn phản ánh thuần túy vai trò trú ẩn mà mang tính tài chính hóa rõ nét. Do đó, giá vàng có thể biến động mạnh theo dòng tiền và kỳ vọng thị trường, thay vì chỉ dựa vào các yếu tố nền tảng.

Trong quá khứ, vàng từng trải qua các chu kỳ tăng mạnh rồi lao dốc. Đơn cử, giai đoạn 2008-2011, giá vàng tăng lên gần 1.900 USD mỗi ounce trước khi bước vào chu kỳ giảm kéo dài nhiều năm trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi và lãi suất tăng.

Tuy nhiên, theo ông Huân, bối cảnh hiện nay có những điểm khác biệt, như bất ổn địa chính trị gia tăng và xu hướng nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt ở các nền kinh tế mới nổi gia tăng dự trữ vàng. Những yếu tố này tạo ra nguồn cầu nền tảng ổn định hơn cho thị trường. Dù vậy, rủi ro điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng vẫn là yếu tố cần tính đến.

"Vàng nên được xem là tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục, với tỉ trọng hợp lý, thay vì kênh đầu cơ ngắn hạn. Nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua đuổi khi giá tăng và ưu tiên chiến lược phân bổ tài sản dài hạn" – PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói.