9 dự án kết nối quan trọng giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026 - 2030

Thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố cho biết, từ năm 2021 đến nay, UBND TPHCM và UBND tỉnh Long An (cũ) đã tổ chức nhiều buổi làm việc để triển khai các dự án hạ tầng giao thông.
Theo đó, đối với các vị trí kết nối mới chưa có trong quy hoạch gồm Quốc lộ 50B; đường Võ Văn Kiệt nối dài huyện Bình Chánh cũ - Đường nối 822-823-823B-825; tuyến đường kết nối liên Vùng TPHCM, tỉnh Long An (cũ) và tỉnh Tiền Giang (cũ)... Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu, bổ sung vào đồ án Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hiện nay, Sở Xây dựng TPHCM đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án gồm đường Võ Văn Kiệt nối dài và Quốc lộ 50B; tuyến đường kết nối liên Vùng TPHCM, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang (cao tốc TPHCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng), dự kiến đầu tư giai đoạn sau năm 2030.
Đối với các vị trí kết nối hiện hữu, Sở Giao thông vận tải TP HCM (nay là Sở Xây dựng) đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND huyện Bình Chánh (cũ) triển khai đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến gồm: Quốc lộ 50; Tỉnh lộ 7 (huyện Củ Chi cũ), đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh cũ), đường Đinh Đức Thiện, đường Đoàn Nguyễn Tuấn; đường Long Hậu… Đồng thời, Sở Xây dựng đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Văn Tạo, cầu Rạch Dơi.
Đối với các vị trí kết nối đã có quy hoạch, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và các tỉnh trong Vùng Đông nam Bộ để tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đã trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương và tổ chức đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, đường Vành đai 4 TPHCM...
Đồng thời, Sở Xây dựng TPHCM đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đường mở mới Tây Bắc; Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn.
Cũng theo Sở Xây dựng, gần đây nhất, ngày 24-9-2025, UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục họp về các dự án giao thông kết nối 2 địa phương.
Theo đó, lãnh đạo 2 địa phương đã thống nhất trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ ưu tiên đầu tư 9 dự án kết nối quan trọng giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh, gồm: đường mở mới Tây Bắc và ĐT.823D; đường Võ Văn Kiệt nối dài và Trục động lực Đức Hòa; cao tốc TPHCM - Mộc Bài; đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn.
Cạnh đó là Quốc lộ 50B; đường Lê Văn Lương và ĐT.826C; tỉnh lộ 6 – Tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) và ĐT.789; trục động lực Bình Dương – Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài); tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B).
