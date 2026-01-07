Người dân lưu ý giao thông trung tâm TPHCM từ ngày 9-1

Ngày 7-1, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho hay sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực trung tâm thành phố để phục vụ giải marathon TPHCM lần XIII năm 2026 "HCMC MARATHON 2026".

Phòng CSGT thông báo như sau:

Tại địa điểm xuất phát các cự ly 10 km, 21 km và 42,195 km:

- Từ 0 giờ ngày 9-1 đến 24 giờ ngày 12-1: Tạm ngưng tất cả các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur và đoạn từ Pasteur đến Công xã Paris), phường Sài Gòn.

Lộ trình thay thế: Để tránh tuyến Lê Duẩn, người dân lưu thông vào Hàn Thuyên – Công xã Paris vào lại Lê Duẩn hoặc Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch vào lại Lê Duẩn.

Trong thời gian diễn ra Giải "HCMC MARATHON 2026" ngày 11-1, để bảo đảm tính liên tục thông suốt trong quá trình người dân lưu thông sinh hoạt vào buổi sáng và tránh khỏi khu vực tổ chức giải, người dân có thể di chuyển sang các hướng tránh như sau:

+ Hướng 1: Lê Lợi – Pasteur – Nguyễn Du – Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – đi các hướng về phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông…; Hoặc Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học – Cầu Ông Lãnh – đi sang phường Khánh Hội, Vĩnh Hội, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ…

+ Hướng 2: Pasteur – Nguyễn Du – Trương Định – Điện Biên Phủ – hướng ra các phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Tân Định, Gia Định, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất…

Trên đường Võ Văn Kiệt (làn hỗn hợp ven bờ sông), đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hầm vượt sông Sài Gòn:

- Từ 3 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 11-1, tiến hành cấm tạm thời các loại xe 2 bánh lưu thông vào làn hỗn hợp ven sông theo hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hầm vượt sông Sài Gòn.

Lộ trình thay thế: Di chuyển vào các nhánh rẽ để vào Trần Hưng Đạo (tại An Bình, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Văn Cừ…) để tiếp tục lưu thông vào các tuyến đường sang các phường khác hướng trung tâm thành phố.

Trên các cự ly thuộc lộ trình "HCMC MARATHON 2026"

Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly.

Các cự ly cụ thể như sau:



Nội dung Marathon (cự ly 42,195 km):

- Địa điểm xuất phát/về đích: Công viên 30/4, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn. Thời gian xuất phát: Lúc 3 giờ ngày 11-1 (chủ nhật); Đóng đường chạy: Lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

- Lộ trình: Xuất phát từ đường Lê Duẩn - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Siêu - rẽ phải Thái Văn Lung - rẽ trái Cao Bá Quát – đi thẳng Công trường Lam Sơn - rẽ trái Đồng Khởi - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Huệ - quay đầu tại UBND TPHCM - đi thẳng Nguyễn Huệ - rẽ phải Tôn Đức Thắng – đi thẳng Võ Văn Kiệt - tại vòng xoay Pasteur chạy sang làn xe máy sát bờ sông đường Võ Văn Kiệt - quay đầu dưới cầu Nguyễn Văn Cừ - đi thẳng Võ Văn Kiệt (chạy sang làn xe máy sát bờ sông) – dạ Cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Hữu Cảnh (làn hỗn hợp) - rẽ phải lên cầu Thủ Thiêm - rẽ phải Tố Hữu - rẽ phải Mai Chí Thọ (hướng nóc Hầm) - rẽ trái Nguyễn Thiện Thành - rẽ phải Bùi Thiện Ngộ - rẽ trái Nguyễn Cơ Thạch - rẽ phải đường D9 - rẽ phải đường N7 - rẽ trái đường số 5 - rẽ phải đường số 10 - rẽ trái đường số 7 - rẽ phải Mai Chí Thọ - rẽ phải Trần Quý Kiên (qua cầu Trần Quý Kiên) - đi thẳng 103-TML - quay đầu tại Đường số 7 - rẽ phải Đường 88-TML - rẽ trái Đường số 96 - rẽ trái Nguyễn Văn Kỉnh - rẽ phải Tạ Hiện – rẽ phải Trương Văn Bang - rẽ phải Lê Hiến Mai - quay đầu trước Trường THCS Lương Định Của - đi thẳng Lê Hiến Mai - rẽ trái Trương Văn Bang - rẽ trái Tạ Hiện - rẽ trái Nguyễn Văn Kỉnh - rẽ phải Đường số 96 - rẽ phải Đường 88-TML - rẽ trái 103-TML - quay đầu tại Đường số 7 – đi thẳng 103-TML - đi thẳng Trần Quý Kiên - rẽ trái ngược chiều Mai Chí Thọ (cùng hướng với lượt đi) - rẽ trái đường số 7 - rẽ phải đường số 10 - rẽ trái đường số 5 - rẽ phải đường N7 - rẽ trái đường D9 - rẽ trái Nguyễn Cơ Thạch - rẽ phải Bùi Thiện Ngộ - rẽ trái Nguyễn Thiện Thành - rẽ phải Mai Chí Thọ (hướng nóc Hầm) - rẽ trái Tố Hữu - rẽ trái đường R12 - đi thẳng cầu Ba Son (cùng chiều phương tiện) - đi thẳng Tôn Đức Thắng - rẽ trái Lê Duẩn - Về đích.

Nội dung Bán Marathon (cự ly 21 km):

- Địa điểm xuất phát/về đích: Công viên 30/4, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn. Thời gian xuất phát: Lúc 3 giờ 30 phút, ngày 11-1 (chủ nhật); Đóng đường chạy: Lúc 7 giờ cùng ngày.

- Lộ trình: Xuất phát từ đường Lê Duẩn - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Siêu - rẽ phải Thái Văn Lung - rẽ trái Cao Bá Quát - đi thẳng Công trường Lam Sơn - rẽ trái Đồng Khởi - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Huệ - quay đầu tại UBND TPHCM - đi thẳng Nguyễn Huệ - rẽ phải Tôn Đức Thắng - đi thẳng Võ Văn Kiệt - quay đầu tại giao Pasteur + Tôn Thất Đạm - đi thẳng Võ Văn Kiệt – Dạ Cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Hữu Cảnh (làn hỗn hợp) - rẽ phải lên cầu Thủ Thiêm - rẽ phải Tố Hữu - rẽ phải Mai Chí Thọ (hướng nóc Hầm) - rẽ trái Nguyễn Thiện Thành - rẽ phải Bùi Thiện Ngộ - quay đầu trên Bùi Thiện Ngộ - đi thẳng Bùi Thiện Ngộ - rẽ trái Nguyễn Thiện Thành - rẽ phải Mai Chí Thọ (hướng nóc Hầm) - rẽ trái Tố Hữu - rẽ trái đường R12 - đi thẳng lên cầu Ba Son (cùng chiều phương tiện) - đi thẳng Tôn Đức Thắng - rẽ trái Lê Duẩn - Về đích.

Nội dung 10 km:

- Địa điểm xuất phát/về đích: Công viên 30/4, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn. Thời gian xuất phát: Lúc 4 giờ 15, ngày 11-1 (chủ nhật); Đóng đường chạy: Lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày.

- Lộ trình: Xuất phát từ đường Lê Duẩn - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Siêu - rẽ phải Thái Văn Lung - rẽ trái Cao Bá Quát - đi thẳng Công trường Lam Sơn - rẽ trái Đồng Khởi - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Huệ - quay đầu tại UBND TPHCM - đi thẳng Nguyễn Huệ - rẽ phải Tôn Đức Thắng - đi thẳng Võ Văn Kiệt - quay đầu tại giao lộ Pasteur + Tôn Thất Đạm - đi thẳng Võ Văn Kiệt – Dạ cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - rẽ phải Nguyễn Hữu Cảnh (làn hỗn hợp) - quay đầu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - đi thẳng Nguyễn Hữu Cảnh - rẽ phải Tôn Đức Thắng - rẽ trái Lê Duẩn - Về đích.