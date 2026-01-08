HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM ra quân cao điểm giữ trật tự giao thông dịp Tết 2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết 2026, kéo giảm tai nạn, không để ùn tắc.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TPHCM ra quân cao điểm giữ trật tự giao thông dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Nút giao An Phú vừa khánh thành cầu vượt N2 sẽ giảm kẹt xe tại khu vực cửa ngõ phía đông TPHCM

Không để xảy ra ùn tắc kéo dài 

Theo kế hoạch, thành phố tập trung bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách, tăng cường phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan đường phố trong dịp Tết. TPHCM cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kiểm soát trật tự an toàn giao thông, như camera phát hiện vi phạm và cảnh báo ùn tắc theo thời gian thực.

TPHCM ra quân cao điểm giữ trật tự giao thông dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

TPHCM không để kẹt xe tại các khu vực cửa ngõ thành phố

Mục tiêu đặt ra là kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái – Phú Hữu, cảng Cái Mép – Thị Vải, Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, các bến xe, ga Sài Gòn, tuyến Metro số 1, khu công nghiệp, khu chế xuất và các trục cửa ngõ ra vào thành phố.

Công an TPHCM được giao chủ trì tổ chức lễ ra quân cao điểm trong tháng 1-2026, triển khai đồng loạt từ cấp thành phố đến phường, xã, đặc khu. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè; lấn chiếm không gian công cộng, buôn bán tự phát gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá tải, dừng đỗ và đón trả khách không đúng quy định.

Tổ chức phân luồng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng được siết chặt, nhất là tại các bến khách ngang sông, bến tàu du lịch, tuyến sông, kênh rạch và khu vực lễ hội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển chất cháy nổ, pháo trái phép và khai thác tài nguyên trái phép.

Ban An toàn giao thông TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, lái xe và doanh nghiệp vận tải; phối hợp kiểm tra công tác quản lý bến xe, bến thủy nội địa, đồng thời theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị.

Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, chất lượng dịch vụ và giá vé theo quy định; tổ chức phân luồng giao thông, khắc phục điểm đen tai nạn, phối hợp chỉnh trang đô thị, nhất là tại sân bay Tân Sơn Nhất và các cửa ngõ thành phố.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 31-12-2025 đến hết ngày 21-2-2026. Trong thời gian này, các sở, ngành, địa phương duy trì chế độ trực, công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, báo cáo 24/7 về tình hình trật tự an toàn giao thông, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, góp phần bảo đảm người dân TPHCM vui Xuân, đón Tết an toàn, thuận lợi.

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026

(NLĐO) - Đường sắt Việt Nam khánh thành 162 toa xe hiện đại hóa, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết 2026.

"Xây Tết 2026": Tri ân người lao động - Hạnh phúc bắt đầu từ an toàn

(NLĐO)- Dự kiến gần 30.000 phần quà sẽ được trao tận tay người lao động, kèm theo các hoạt động như khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh Tết và giao lưu văn hóa.

VIDEO: Người dân nôn nao chụp ảnh tại một trong những vườn hoa Tết 2026 đầu tiên của TPHCM

(NLĐO) - Tại khu vực vườn hoa Tết cạnh ga Ba Son, hàng ngàn người dân đã nô nức rủ nhau đến tham quan, chụp ảnh, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.

