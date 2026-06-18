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Giáo dục

9 giờ sáng 19-6, công bố điểm thi lớp 10, điểm chuẩn trường chuyên tại TPHCM, xem điểm TẠI ĐÂY

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết đúng 9 giờ sáng mai (19-6), TPHCM sẽ công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10 chuyên

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết đúng 9 giờ sáng ngày 19-6, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi lớp 10 của gần 152.000 thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Phụ huynh, thí sinh, tra cứu điểm thi lớp 10 tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn

Hoặc bằng số báo danh qua địa chỉ: diemthi.hcm.edu.vn

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TP HCM là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập, với quy mô lớn chưa từng thấy khi có tới 151.269 thí sinh đăng ký tham dự.

9 giờ sáng mai (19-6), TPHCM công bố điểm thi lớp 10, điểm chuẩn trường chuyên. Tra cứu TẠI ĐÂY - Ảnh 1.

Thí sinh ở kỳ thi lớp 10 vừa qua

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP HCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em. Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Dù chỉ tiêu tuyển sinh tăng đáng kể song do số thí sinh đăng ký thi lớp 10 cũng tăng mạnh nên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, theo tính toán vẫn có hơn 50.000 em rời khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập. Sở GD-ĐT TP HCM cho biết vẫn còn nhiều hướng đi cho các em này, như vào các trung tâm GDTX, trường CĐ, trung cấp, hệ thống trường ngoài công lập…

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, ở kỳ thi lớp 10 năm nay, sau giai đoạn 1, sở sẽ cân nhắc giai đoạn tuyển sinh bổ sung.

Tùy theo tình hình thực tế nộp hồ sơ vào các lớp thường và đề nghị của các trường THPT, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ xem xét quyết định việc tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, nếu số lượng hồ sơ đã đáp ứng đủ chỉ tiêu, có thể sở không tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung.

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(NLĐO) - Chiều 5-6, Sở GD-ĐT TPHCM chính thức công bố đáp án, hướng dẫn chấm thi các môn thi kỳ thi vào lớp 10 năm 2026

Ngày mai 5-6, TPHCM công bố đáp án, thang điểm chấm thi lớp 10

(NLĐO)- Sáng 5-6, hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM họp toàn thể, thống nhất đáp án, thang điểm chấm và chính thức chấm thi

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