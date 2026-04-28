90 chương trình STEM tham gia đề án nhân lực công nghệ cao

Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt danh sách chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng các lĩnh vực STEM của các cơ sở đào tạo tham gia Đề án Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045 theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24- 5- 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) đóng góp tới 14 chương trình STEM

Danh sách này có 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ của 23 cơ sở giáo dục ĐH.

Đại học Bách khoa Hà Nội đóng góp 7 chương trình đào tạo, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) có 10 chương trình, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cùng đóng góp 6 chương trình ...

Tại TPHCM có các trường ĐH thành viên ĐHQG TPHCM: Trường ĐH Bách khoa (14 chương trình), Trường ĐH Công nghệ thông tin (2), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (3), Trường ĐH Quốc tế (1).

Trường ĐH Công nghiệp và Trường ĐH cùng đóng góp 5 chương trình đào tạo...

Khu vực miền Trung có Trường ĐH Nha Trang (2), Trường ĐH Quy Nhơn (1), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) 7 chương trình đào tạo.

Danh sách 90 chương trình đào tạo xem