Giáo dục

90 chương trình STEM tham gia đề án nhân lực công nghệ cao

Huy Lân

(NLĐO)- 90 chương trình STEM của 23 trường ĐH được Bộ GD-ĐT phê duyệt tham gia đề án nhân lực công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045.

Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt danh sách chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng các lĩnh vực STEM của các cơ sở đào tạo tham gia Đề án Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045 theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24- 5- 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

90 chương trình STEM tham gia đề án nhân lực công nghệ cao - Ảnh 1.

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) đóng góp tới 14 chương trình STEM

Danh sách này có 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ của 23 cơ sở giáo dục ĐH.

Đại học Bách khoa Hà Nội đóng góp 7 chương trình đào tạo, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) có 10 chương trình, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cùng đóng góp 6 chương trình ...

Tại TPHCM có các trường ĐH thành viên ĐHQG TPHCM: Trường ĐH Bách khoa (14 chương trình), Trường ĐH Công nghệ thông tin (2), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (3), Trường ĐH Quốc tế (1).

Trường ĐH Công nghiệp và Trường ĐH cùng đóng góp 5 chương trình đào tạo...

Khu vực miền Trung có Trường ĐH Nha Trang (2), Trường ĐH Quy Nhơn (1), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) 7 chương trình đào tạo.

Danh sách 90 chương trình đào tạo xem 

TẠI ĐÂY 

Hợp tác phát triển các chương trình đào tạo STEM

Hợp tác phát triển các chương trình đào tạo STEM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM vừa ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Giáo dục KDI (KDI Education) nhằm hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và chuyên môn thế mạnh của mỗi bên để nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo về phương pháp giáo dục STEM cho giáo viên các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục trên cả nước.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM

(NLDO)- Phenikaa Phenikaa được STEM.org Educational Research cấp chứng nhận STEM.org Accredited dành cho tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về STEM.

Petrovietnam đầu tư 3 phòng học STEM cho 3 trường học tại TPHCM

(NLĐO)- Mỗi phòng học STEM được trang bị đầy đủ thiết bị như bảng tương tác thông minh, hệ thống Al - IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và bộ thí nghiệm

công nghệ cao chương trình đào tạo STEM Cơ sở giáo dục đại học đề án nhân lực công nghệ cao
