Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) vừa chính thức được STEM.org Educational Research (SER) cấp chứng nhận STEM.org Accredited – một trong những kiểm định uy tín hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực STEM.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM và lọt Top 5% các tổ chức STEM xuất sắc nhất

Đặc biệt, nhà trường đồng thời được vinh danh trong Top 5% các tổ chức "Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM" toàn cầu với danh hiệu Best In STEM. Đây là danh hiệu được xét chọn độc lập, nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Việc đạt đồng thời hai ghi nhận quốc tế này đưa Phenikaa School trở thành một trong những trường phổ thông liên cấp tại Việt Nam tiên phong vươn tới các chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện: từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh và định hướng phát triển bền vững. Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School nổi bật ở sự đầu tư đồng bộ vào các không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng các chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm. Học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, qua đó hình thành tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và kỹ năng hợp tác.

Mỗi giờ học STEM là một hành trình khám phá, nơi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo và phát triển tư duy giải quyết vấn đề dưới sự đồng hành của giáo viên.

Phenikaa School lựa chọn đưa STEM trở thành trục phát triển chiến lược và là một trong 5 môn học mang bản sắc riêng của nhà trường. Chương trình STEM được thiết kế, đào tạo phổ cập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho các học sinh tài năng và yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn.

Định hướng này được triển khai nhất quán dựa trên 4 quan điểm khi thiết kế chương trình STEM: đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng học sinh, giúp tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục STEM; kết nối chặt chẽ với thực tế, khi mỗi dự án học tập đều bắt nguồn từ những vấn đề hoặc câu chuyện trong đời sống; hướng tới phát triển toàn diện, tôn trọng sự khác biệt và nuôi dưỡng thế mạnh riêng của từng học sinh; đồng thời ươm mầm tài năng, tạo cơ hội để học sinh khám phá và phát triển năng lực nổi trội trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Cách tiếp cận toàn diện, nhất quán này giúp Phenikaa School từng bước khẳng định định hướng "Leading in STEM", hướng tới mục tiêu trở thành trường tiên phong trong giáo dục STEM trong hệ thống các trường phổ thông tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Giám đốc Phenikaa School, khẳng định nhà trường không coi STEM là một môn học đơn thuần, mà là một hành trình định hình và kiến tạo tư duy và năng lực toàn diện cho các công dân toàn cầu trong tương lai. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho chương trình, mở rộng các hoạt động nghiên cứu – sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế để mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn cho học sinh.