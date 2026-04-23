HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM

Yến Anh

(NLDO)- Phenikaa Phenikaa được STEM.org Educational Research cấp chứng nhận STEM.org Accredited dành cho tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về STEM.

Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) vừa chính thức được STEM.org Educational Research (SER) cấp chứng nhận STEM.org Accredited – một trong những kiểm định uy tín hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực STEM.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM - Ảnh 1.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM và lọt Top 5% các tổ chức STEM xuất sắc nhất

Đặc biệt, nhà trường đồng thời được vinh danh trong Top 5% các tổ chức "Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM" toàn cầu với danh hiệu Best In STEM. Đây là danh hiệu được xét chọn độc lập, nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Việc đạt đồng thời hai ghi nhận quốc tế này đưa Phenikaa School trở thành một trong những trường phổ thông liên cấp tại Việt Nam tiên phong vươn tới các chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện: từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh và định hướng phát triển bền vững. Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School nổi bật ở sự đầu tư đồng bộ vào các không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng các chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm. Học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, qua đó hình thành tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và kỹ năng hợp tác.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM - Ảnh 2.

Mỗi giờ học STEM là một hành trình khám phá, nơi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo và phát triển tư duy giải quyết vấn đề dưới sự đồng hành của giáo viên.

Phenikaa School lựa chọn đưa STEM trở thành trục phát triển chiến lược và là một trong 5 môn học mang bản sắc riêng của nhà trường. Chương trình STEM được thiết kế, đào tạo phổ cập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho các học sinh tài năng và yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn.

Định hướng này được triển khai nhất quán dựa trên 4 quan điểm khi thiết kế chương trình STEM: đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng học sinh, giúp tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục STEM; kết nối chặt chẽ với thực tế, khi mỗi dự án học tập đều bắt nguồn từ những vấn đề hoặc câu chuyện trong đời sống; hướng tới phát triển toàn diện, tôn trọng sự khác biệt và nuôi dưỡng thế mạnh riêng của từng học sinh; đồng thời ươm mầm tài năng, tạo cơ hội để học sinh khám phá và phát triển năng lực nổi trội trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Cách tiếp cận toàn diện, nhất quán này giúp Phenikaa School từng bước khẳng định định hướng "Leading in STEM", hướng tới mục tiêu trở thành trường tiên phong trong giáo dục STEM trong hệ thống các trường phổ thông tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Giám đốc Phenikaa School, khẳng định nhà trường không coi STEM là một môn học đơn thuần, mà là một hành trình định hình và kiến tạo tư duy và năng lực toàn diện cho các công dân toàn cầu trong tương lai. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho chương trình, mở rộng các hoạt động nghiên cứu – sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế để mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn cho học sinh.

STEM TOWN được thiết kế như một thành phố trải nghiệm công nghệ thu nhỏ, trải dài trên nhiều tầng không gian với hệ sinh thái các khu vực chuyên biệt

Phenikaa STEM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo