Petrovietnam đầu tư 3 phòng học STEM cho 3 trường học tại TPHCM

Sáng 17-1, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Châu Thành (phường Bà Rịa, TPHCM). Trường THPT Châu Thành cùng Trường THPT Trịnh Hoài Đức và Trường THCS An Nhơn Tây là ba cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM được Petrovietnam đầu tư xây dựng phòng học STEM.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Petrovietnam cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị và các trường học.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo Petrovietnam nghe giới thiệu về phòng STEM tại Trường THPT Châu Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, cho biết thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Petrovietnam đã chủ động triển khai sáng kiến Chương trình "STEM Innovation Petrovietnam". Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng đồng bộ 100 phòng học STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước trong vòng 100 ngày.

Đến nay, toàn bộ 100 phòng học STEM đã hoàn tất thi công, bàn giao và được các nhà trường đưa vào khai thác, sử dụng ổn định. Sự kiện khánh thành hôm nay đánh dấu thành công trọn vẹn của chuỗi sáng kiến này.

"Petrovietnam đã hoàn thành đúng cam kết. Giờ đây, tập đoàn hoàn toàn yên tâm bàn giao để quý thầy cô và các em học sinh phát huy hiệu quả, biến trang thiết bị hiện đại thành tri thức, niềm đam mê khoa học, phục vụ các câu lạc bộ STEM cũng như những cuộc thi trong nước và quốc tế" - ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Các em học sinh được nghiên cứu, thực hành trên những thiết bị hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cho hay Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tiếp tục xây dựng TPHCM trở thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục không chỉ dừng ở trang bị kiến thức mà còn phải rèn luyện năng lực vận dụng vào thực tiễn, trong đó giáo dục STEM giữ vai trò then chốt. Phòng thực hành STEM được khánh thành chính là hạt nhân quan trọng để hiện thực hóa định hướng này ngay từ bậc phổ thông.

Bên trong phòng STEM tại Trường THPT Châu Thành

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và cảm ơn Petrovietnam đã dành nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết đầu tư cho học sinh thành phố. Việc trang bị phòng học hiện đại tại ba trường học là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm xã hội và tầm nhìn chiến lược của tập đoàn, đồng thời là nhịp cầu kết nối tri thức giữa nhà trường, địa phương và xu thế hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo Petrovietnam khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Châu Thành

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các thầy cô giáo và học sinh quản lý, khai thác hiệu quả phòng STEM như một không gian đổi mới sáng tạo thực thụ. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đánh giá việc sử dụng thiết bị, làm cơ sở đề xuất chính sách đầu tư, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Dịp này, Petrovietnam trao tặng 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho học sinh Trường THPT Châu Thành, Trường THPT Trịnh Hoài Đức và Trường THCS An Nhơn Tây, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập và sáng tạo.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao hoa cảm ơn các đơn vị, dịp này Petrovietnam cũng có những phần học bổng tặng các em học sinh

Các phòng thực hành giáo dục STEM được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến như bảng tương tác thông minh, hệ thống Al - IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng - môi trường. Mô hình được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn FabLab, NGSS, ISTE, CSTA và chương trình giáo dục phổ thông 2018, phục vụ các hoạt động thực hành trải nghiệm STEM/STEAM cho giáo viên và học sinh. Các phòng học này được xây dựng để tổ chức những hoạt động giáo dục STEM đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ; xây dựng hệ sinh thái STEM thúc đẩy hướng nghiệp, khởi nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp...



