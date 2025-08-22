HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

90% doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng chuyển đổi xanh

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Theo các chuyên gia, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu sống còn của doanh nghiệp hiện nay.

Ngày 22-8, Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2025 ), do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty IBP phối hợp tổ chức tại ThiskyHall Sala (TP HCM), tiếp tục diễn ra.

Chuyển đổi xanh là yếu tố sống còn

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị Đổi mới xanh 2025 được tổ chức với chủ đề “Tái định nghĩa thương hiệu cho thế hệ Net-Zero”.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP HCM - cho hay chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu sống còn.

Doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều sức ép như quy định quốc tế về ESG, tiêu chuẩn carbon, nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng và thói quen tiêu dùng ngày càng thay đổi.

Tuy nhiên, có đến 90% doanh nghiệp trong nước vẫn chưa chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi này. Vì vậy, tư duy phát triển cần thay đổi, từ tự nguyện sang bắt buộc, từ làm riêng lẻ sang liên minh hợp tác, từ những bước thí điểm sang áp dụng đại trà.

90% doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng chuyển đổi xanh - Ảnh 1.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP HCM - phát biểu tại sự kiện

Ông Kỳ nhấn mạnh trọng tâm chuyển đổi phải đặt vào sản xuất xanh, vật liệu xanh, sản phẩm xanh và chuỗi cung ứng xanh, được triển khai đồng bộ qua sáu giải pháp: công nghệ, tài chính, quản trị, văn hóa – xã hội, thị trường xanh và hệ sinh thái kết nối công – tư – quốc tế.

“Lãnh đạo doanh nghiệp cần trở thành ‘kiến trúc sư xanh’, vừa linh hoạt vừa truyền cảm hứng đổi mới” – ông nói.

Ông Kỳ cũng dẫn chứng những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này như Duy Tân Recycling, SolarTK, Unilever và AA Corporation,...

Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS), nhấn mạnh doanh nghiệp không thể đứng ngoài chuyển đổi xanh khi vừa chịu sức ép từ chính sách trong nước (luật môi trường, thị trường carbon, Net-Zero 2050) vừa đối mặt với yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Theo ông, dù phát triển bền vững đòi hỏi chi phí lớn, nhưng với tư duy sáng tạo, nhiều giải pháp vẫn khả thi và ít tốn kém, ví dụ tái sử dụng phụ phẩm.

TTC AgriS đã tái sử dụng 95% nước thải, biến phụ phẩm mía đường thành điện sinh khối và phân vi sinh, đồng thời chuyển sang bao bì lớn và đường lỏng để giảm chi phí và lượng nhựa.

Nhờ đó, công ty cắt giảm 21% phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021–2022, sản phẩm organic bán cao hơn 20–30% và khách hàng sẵn sàng trả thêm 15% cho sản phẩm bền vững. Khoản lợi nhuận chênh lệch được tái đầu tư cho cộng đồng như hạ tầng, giáo dục, phân bón.

“Nếu không chuẩn bị, doanh nghiệp có nguy cơ bị loại khỏi thị trường” – ông Chuyện cảnh báo.

