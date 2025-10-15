HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

90 nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đoàn đại biểu gồm 90 nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu đã dự lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 15-10, Đoàn đại biểu nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu đã dự lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ báo công có bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - và 90 nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác.

90 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Tú Anh - đoàn viên công đoàn, Quản lý sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina - thay mặt đoàn đại biểu báo công dâng Bác. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt cho Đoàn đại biểu lên báo công với Bác, chị Nguyễn Thị Tú Anh - đoàn viên Công đoàn, Quản lý sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina - cho biết sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ, trong đó có nữ đoàn viên và tổ chức Công đoàn.

Tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, trong từng giai đoạn trưởng thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bác cho rằng, phụ nữ là một nửa xã hội: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ."

90 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn

Noi gương Bác, các nữ đoàn viên Công đoàn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, hăng say lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động. Từ thực tiễn phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương nữ đoàn viên tiêu biểu, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, "giỏi việc nước, đảm việc nhà", tận tụy với công việc, nhân ái trong cuộc sống.

Theo chị Nguyễn Thị Tú Anh, 90 nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu tham dự hôm nay là những người có nhiều sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc trong lao động, sản xuất, công tác chuyên môn; có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả trong lao động, sản xuất và tổ chức công đoàn tại cơ sở, nhiều người có đóng góp to lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.

90 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn

90 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác. Ảnh: Hải Nguyễn

90 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác. Ảnh: Hải Nguyễn

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp Công đoàn, chúng con ở mỗi vị trí công tác khác nhau đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ tay nghề, đổi mới tác phong, phương pháp làm việc, nắm vững kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp cận và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Không chỉ giỏi trong công việc, chị em chúng con cũng không quên trách nhiệm của người vợ, người mẹ, người con trong gia đình; luôn sắp xếp hợp lý công việc và dành thời gian kết nối, thương yêu giữa các thành viên, vun vén hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, góp phần xây dựng mái ấm tràn đầy yêu thương - đúng như lời Bác từng căn dặn: "Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì đất nước mới phát triển phồn vinh"" - chị Nguyễn Thị Tú Anh xúc động.

90 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác - Ảnh 6.

Các đại biểu thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo chị Nguyễn Thị Tú Anh, 90 nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu dự lễ báo công dâng Bác là minh chứng sống động cho những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

"Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời là dịp để mỗi chúng con soi rọi lại mình, nguyện tiếp tục noi gương Bác, phấn đấu không ngừng trong lao động, học tập và cống hiến. Đây cũng là dịp khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc đồng hành với đoàn viên, người lao động, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước"- nữ đoàn viên Công đoàn bày tỏ.

90 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác - Ảnh 7.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt 90 nữ đoàn viên tiêu biểu, chị Nguyễn Thị Tú Anh hứa sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc như mong mỏi của Người.

Sau lễ báo công, đoàn đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tối nay, 15-10, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng "Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" lần thứ I, năm 2025 và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua " Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 -2025.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ.

Thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 9-6, tại TP Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua CNVC-LĐ

(NLĐO)- Với sự nỗ lực của các cấp Công đoàn, đạt được nhiều kết quả nổi bật năm 2024, LĐLD tỉnh Thanh Hóa đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen

Tổng LĐLĐ Việt Nam đoàn viên Công đoàn Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm
